Alrededor de las 03.53, la ex presidente subió al escenario del búnker montado en el Club Arsenal, en Sarandí- en el sur bonaerense-, cuando se habían escrutado el 94,82 por ciento de las mesas que dejaban la elección a senador bonaerense en un virtual empate. (un 34,17 por ciento para Esteban Bullrich, candidato de Cambiemos, y un 34,13 por ciento para Cristina Kirchner), y brindó un discurso en el que afirmó: "El resultado de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones con Unidad Ciudadana"

"La verdad quiero contarles que tenía pensado hablar como normalmente pasa en todas las elecciones a las 22 hs, 23 hs, que es cuando se conocen los resultados. Y pensaba que iba a tener que agradecer a todos y todas los que votaron", dijo al comenzar su discurso.

"Pero nunca, se los juro de corazón, nunca pensé que iba a tener que pedirle perdón a los argentinos por este bochorno que hemos vivido en este país", acusó.

Embed De cada 3 ciudadanos y ciudadanas, 2 le dijeron no al ajuste. Ese ajuste que quieren disfrazar con la palabra "cambio". — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de agosto de 2017

Más adelante agregó: "Esto que hemos vivido hoy, de montar un show para que salga en el prime time de la televisión, como si fuera un timbreo, es una ofensa a los ciudadanos que hoy fueron a votar y lo que menos se merecían era conocer el resultado de la provincia de Buenos Aires".

"Estas elecciones no las ganó Cristina, sino todos estos hombres que nos están acompañando", dijo.

Además, pidió al gobierno: "Es momento de que tomen nota de este triunfo y no ya cambiar el rumbo, no, no les pedimos tanto. Sino que piensen en toda la gente que tiene problemas para acomodar su economía".

La ex presidenta y precandidata también le pidió al Gobierno que "Santiago Maldonado aparezca con vida" y agregó que "presos políticos y desaparecidos nunca me lo hubiera imaginado".

"Lo que ha pasado hoy en lo electoral empaña definitivamente este momento de la historia", concluyó.

