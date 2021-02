Guillote le confesó a Flor Peña que tiene fantasías con ella

Bajo la consigna de contestar las preguntas picantes de la conductora de Telefe para no comer platos desagradables, Guillote -como algunos le dicen cariñosamente- escuchó la pregunta íntima de Peña. “Dijiste que cumpliste muchas de tus fantasías. Contame alguna que te haya quedado sin cumplir todavía”, le lazó Flor al empresario. El maduro galán hizo referencia a una entrevista que compartieron recientemente con Peña y le confesó: “Después de la charla en Infobae, trasladé mi fantasía a tu persona”.

Sorprendida, la también actriz le respondió con picardía: “¡Ay por favor! ¡Yo no doy abasto ya! ¡Callate!”. Sin embargo, Coppola continuó firme en su postura: “¿Pero está mal? A calzón quitado y la verdad es esa”.

Entonces, la figura de Casados con hijos redobló la apuesta y le preguntó al ex manager de Diego Maradona:“¿La podemos incluir a Cori? ¿Se copará?”, haciendo referencia a Corina Juárez, esposa de Guillermo. Él no se quedó atrás y muy sincero y con ganas de concretar el encuentro, expresó “Yo creo que no, pero…”.

En segundos, todo el piso estalló de risas ante la insistencia de Coppola.