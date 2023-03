Guillermina Valdés contó un secreto de su separación de Marcelo Tinelli

"Quizás la gente no lo sabe, pero me separé en abril de 2022... Les mando un beso y gracias por leerme", sentenció Guille, quien también fue relacionada sentimentalmente con Santiago Maratea, a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

Más tarde, el periodista Augusto Tartúfoli contó una información clave sobre la incipiente relación sobre Guillermina y Javi García. Fanático de Boca, el periodista reveló el gesto que el arquero Xeneize quiere hacerle a la empresaria: "Pidió entradas de protocolo para el partido de Boca contra Instituto de Córdoba".

El encuentro será el domingo 19 de marzo en la Bombonera, y Tartúfoli bromeó por las intenciones de García: "Si era una sorpresa para Guillermina Valdés se está enterando ahora".

Previamente, la modelo había puesto un mensaje en twitter en donde demostró lo inesperado que fue para ella el dardo mediático lanzado por la hija de su ex pareja. “Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, había escrito Guillermina.

“Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido”, cerró la modelo.

Todo empezó cuando en LAM, Cande Tinelli no dudó en criticar a la modelo y a sus hijos. “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, nunca nos caímos bien”, dijo primero, situación que hizo que Yanina Latorre le preguntara si creía que Guillermina le había hecho mal a su padre.

“Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata. Pero, no sé... mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación, por ella”, agregó.

Quien decidió mostrar la otra mejilla fue Dante Ortega, quien fue acusado junto a sus hermanos de “malagradecido” por parte de la hija de Marcelo. “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, cerró el joven hijo de Sebastián y Guillermina.