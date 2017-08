García: "En lo competitivo va a ser un desafío"

“La primera reacción de los chicos fue de angustia y de sorpresa por ver cómo al lugar que ellos hacen propio todos los días para hacer lo que les gusta parecía que le había pasado un huracán por encima”, sostuvo Jorge García, entrenador del equipo federado. Y amplió: “En lo competitivo va a ser un desafío ver cómo sobrellevamos el hecho de no tener natatorio, por el tiempo que sea”.

Desde ayer, la natación albinegra disputa el Torneo Provincial en San Antonio Oeste, siendo amplios favoritos a quedarse con la jornada que cerrará mañana. En la semana previa, un grupo de nadadores federados entrenaron en un par de andariveles que le ofreció el CEF 1 de Neuquén y el Club Del Progreso en Roca.

“Hemos tenido distintos ofrecimientos de espacios, reducidos obviamente, pero con muy buena voluntad de los clubes, como CEF 1, Unión, Deportivo Roca y Del Progreso”, contó García, aunque admitió: “Es muy poco probable que podamos darle continuidad a todo el grupo de federados, que casi llegan a los 25”.

El próximo desafío competitivo de Cipo, además del certamen actual, es el Patagónico programado para el 12 de octubre en Río Gallegos. “Es un torneo en el cual teníamos muchas expectativas. Además, tanto el Provincial como el Patagónico son selectivos para los Juegos de la Araucanía y para algunos chicos era el lugar para buscar una clasificación al torneo internacional y representar a la selección rionegrina”, explicó el profesor de educación física.

Lola no puede parar

“Si hace falta ir un día a cada ciudad para que tenga continuidad, lo haremos”, dijo García, sobre el caso puntual de Lola Cantera, la nadadora albinegra de elite.

En los próximos meses tiene dos campeonatos trascendentes para buscar que la vuelvan a colocar en un certamen internacional. “En septiembre tenemos un Argentino de mayores, que es clasificatorio para un Sudamericano, ya queriéndonos meter en la discusión de esa categoría y no sólo en la juvenil”, indicó el entrenador.

Sin embargo, fue realista: “Si no tocamos el agua, las posibilidades se reducen a cero. Con Lola, específicamente con ella, no podemos parar. Cuando las expectativas son muy altas, la exigencia tiene que ir acorde, si no, tenemos que desechar esos objetivos y pensar para el año que viene, y esa no sería la idea”, dijo García.

“El nadador tiene una particularidad: al tercer día que pasa sin nadar, vuelve a tocar el agua y se siente muy incómodo, le modifica incluso hasta su confianza”.Jorge García. Entrenador del Club Cipolletti

Provincia aporta medio millón

El gobernador Alberto Weretilneck se comprometió a realizar un aporte de 500.000 pesos para la reparación de la globa de la pileta de natación del Club Cipolletti, que se rompió durante el temporal de viento.

Desde la Provincia se comunicaron con las autoridades del club albinegro para interiorizarse de la situación.

Ante la magnitud del daño producido, comprometió a realizar un aporte para acelerar los tiempos de trabajo. La reparación, según anunciaron, demandará una inversión de 900.000 pesos.