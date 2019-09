“Creo que ya hubo un intento de producir porno en Mendoza, pero no funcionó. Nosotros somos los primeros que estamos apostando seriamente a esto, con la idea de que se expanda. Las producciones triple X no están muy desarrolladas ni siquiera en la Capital Federal. Hemos hecho una fuerte inversión y vamos a filmar tres películas. Dos en locaciones en el Gran Mendoza y una más en las afueras”, contó uno de los productores que prefirió mantener el anonimato, para preservar su otro trabajo que tiene en el mercado formal .

Agregó que entre los interesados siempre surgen inquietudes en torno al tamaño del pene: “Digamos que un mínimo de 13 centímetros, pero la verdad es que muchas veces lo que más se valora en esta industria es la presencia del actor y su personalidad ante la cámara. Nosotros nos tomamos el tiempo para responder todas las dudas y así transmitirles tranquilidad. Es lógico que haya interrogantes porque no es una actividad común, mucho menos en Mendoza”, aclaró.

“Los gustos son muy diversos e intentamos abarcar todos. A muchos le sobra carisma pero les falta físico, o viceversa. No es sencillo encontrar personas con ambas cualidades”, agregó en relación a los resultados de la primera etapa del casting.

El joven reclama 12 cajas de videos porno y juguetes sexuales

A su vez, destacó que cuenta que algunas postulantes se desnudan antes de la primera pregunta. “Para evitar situaciones comprometidas o malos entendidos, siempre somos dos personas del equipo en cada entrevista”, advirtió.

El diario Los Andes a su vez, publicó el testimonio de una empleada de comercio de 28 años que se postuló. "Decidí venir al casting porque siempre he tenido curiosidad sobre este rubro, y últimamente como está la situación laboral, no he podido encontrar un trabajo bien remunerado. Creo que esto puede ser una posible solución”, explicó.

Consultada por la reacción de sus familiares ante su decisión, la joven manifestó: “Seguramente lo tomarán mal, pero por el momento espero que no se enteren. Y si algún día lo hacen espero tener mi vida ya resuelta. Igual nadie tiene que ser juzgada. Cada uno maneja su vida como puede y hay que entender la situación particular. Yo vivo para mí, no para lo que piense el resto".

