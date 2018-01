El 27 de diciembre de 2017 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado la conformación de un comando operativo integrado por fuerzas federales y provinciales para combatir a la organización de "carácter ilícito" y que las tareas serían realizadas en conjunto entre las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.

"Es la primera vez que tres ministerios convergen en un operativo de persecución común contra un grupo de violentos que no representan al pueblo mapuche y que tratan de lograr sus objetivos a través de la violencia reivindicando sus derechos ancestrales", José Gerez, fiscal general de Neuquén.

En esta ocasión, Gerez explicó en diálogo con LU19 La Voz del Comahue que se encontrarán en la localidad cordillerana para armar "un banco de datos en común para determinar si los actores involucrados son los mismos" en cada uno de los hechos perpetrados y si se trata de personas diferentes.

Además, aseguró que "el grupo de inadaptados comete delitos en Argentina y luego se refugia en Chile" y así sucesivamente.

"No queremos más violencia, no queremos a la RAM, sólo queremos vivir en paz. En la región no hay lugar para este grupo de inadaptados que nada tienen que ver con el pueblo mapuche", concluyó el fiscal.

