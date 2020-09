"Estoy convencido de que no habrá corrida ni fiesta"

No sorprende pero duele. La Corrida de Cipolletti y la Fiesta Nacional de la Actividad Física del próximo año serán suspendidas. Solo falta la confirmación oficial, pero el intendente Claudio Di Tella adelantó que no hay posibilidad de generar eventos con concurrencias masivas.

“Estuvimos reunidos con el gabinete y lo puse en debate, pero yo particularmente creo que no hay posibilidad alguna de fiestas multitudinarias, de concurrencias masivas, sobre todo con el nivel que tuvimos este año de gente, más de 35 mil personas estuvieron en La Corrida y 6500 por día en la fiesta. No lo veo viable, pero todavía falta la confirmación oficial”, expresó el jefe comunal en diálogo con LU19.

En ese sentido, Di Tella manifestó que la postergación del evento social y deportivo más importante de la ciudad se debe al “comportamiento que tiene la pandemia”. “Esto no se resuelve hasta que no llegue la vacuna, para la que todavía falta mucho, no creo que suceda pronto. Estoy casi convencido de que no se van a hacer ni la Fiesta de la Actividad Física ni La Corrida de Cipolletti”, agregó el intendente.

“La pandemia no se resolverá hasta que no llegue la vacuna, para la que todavía falta mucho. No creo que sea pronto”, dijo Claudio Di Tella , Intendente de la ciudad de Cipolletti

La confirmación oficial no tardará en llegar. Hace un par de meses, desde la comuna prefirieron no adelantarse a tomar definiciones, pero el aumento de contagios de COVID-19 en la ciudad, en sintonía con el resto del país, y la preocupación por la falta de camas en los centros de salud oscurecen el panorama.

Este año se celebró la 35ª edición de La Corrida y, según los números de la organización, participaron unas 35 mil personas, después de algunos años en los que las estadísticas habían disminuido. Mientras que la gestión de Di Tella volvió a traer espectáculos nacionales a la Fiesta de la Actividad Física y generó mucho más movimiento y recepción en la comunidad.

Entre ambos eventos, pasaron 90 mil personas, un número destacable, pero en la vieja normalidad. Sin duda, pensar en reunir a tanta gente en la actualidad es preocupante.

En la región, ya se había adelantado que se suspendería la tradicional Fiesta Nacional de la Manzana en General Roca, ahora fue el turno de los cipoleños.

Tampoco noches manzaneras

Hace algunas semanas, en General Roca, la intendenta María Emilia Soria adelantó que en el 2021 no se realizará la Fiesta Nacional de la Manzana, sin duda uno de los eventos más convocantes de la Patagonia.