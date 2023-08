Thiago Medina contó qué sintió tras los rumores de infidelidad de Daniela

Luego de lo que fue la confirmación de que Thiago Medina y Daniela Celis iban a ser padres, se desataron varios rumores respecto a si ellos se encuentran en pareja o no, y el motivo por el cual se encuentran distanciados. Ante esto, algo ofendido, el ex GH salió a hablar para aclarar la situación.

"Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos querés y lo estoy entendiendo. Si, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa... no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos, serán gemelos, dos iguales. Estoy muy contenta", contó Daniela Celis hace sólo unos días.

Sin embargo, el hecho de que Thiago Medina no se haya proclamado al respecto es lo que elevó una gran cantidad de rumores respecto a una posible infidelidad y también a que no se haría cargo de sus hijos. Sin embargo, el viernes por la noche realizó un stream con Ariel Ansaldo, otro ex GH, y respondió a las críticas.

Thiago Medina-Daniela-Celis.mp4

“Es así, nosotros como pareja todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella siempre y estoy pendiente. Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, comenzó ofendido por el inicio de los rumores.

Tan es así, que se sintió obligado a aclarar una situación que no ocurrió: “Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella”.

“Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contar lo que siento. Dani sabe lo que siento y estamos re bien lo dos, no quiero dar explicaciones", enfatizó para marcar un poco su disgusto con las redes sociales ante la alta exposición en poco tiempo.

Thiago-Medina-Daniela-Celis.jpg

“Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está”, marcó notablemente ofendido.

Además, reconoció que los rumores lo angustiaron y volvió a marcar su enojo con las redes y la malicia que hubo para con él en las últimas horas: “Me puse a llorar porque no me gusta que por no subir una historia o un Tiktok piensen cualquier cosa, es lo que más jode".