Ricardo Darín contó que siente al ver su meme de Mafalda

Un poco de humor, tal como sucede con los populares memes. Pero la pregunta es saber si a Ricardo le gustó o no. Y respondió en la entrevista con Urbana Play. "Lo vi y no me causa ninguna gracia", dijo el actor y ante la consulta del motivo, no dudó: "Porque no me causa gracia. Hay cosas que me causan gracia y otras no. Me lo mandó un amigo mío y casi lo pute*". Su respuesta generó la risa del conductor y el resto del equipo.