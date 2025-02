Revelan la cifra que Morena Rial cobra por las publicidades en redes

Si hacemos las cuentas, dos millones por semana durante tres meses daría un mínimo de 24 millones para la publicidad. Esto provocó un gran debate en el programa entre los panelistas.

Mientras algunos se indignaron por la cifra y por la famosa que pide esa cantidad. “Es un choreo, es un robo”, manifestaron algunas de las angelitas. Otros panelistas como Fede Bongiorno la bancaron y Marcela Feudale dijo que hay gente que es capaz de pagar esa cantidad por publicidad de un famoso.

morena-rial-portada.jpg

Por qué Morena Rial y su hermana podrían ser desalojadas

Morena Rial sigue en el centro de la polémica luego de las escandalosas denuncia que tuvo en el último tiempo. Luego de haber estado en serias complicaciones y con estadías en prisión, la hija del conductor televisivo Jorge Rial está complicada por otra situación de su vida privada.

"El tema Morena Rial ha bajado la espuma después de su liberación pero hay un dato fuerte que tiene que ver con la actualidad de las hijas de Jorge”, sacó a relucir el periodista de radio Mitre Juan Etchegoyen mientras iniciaba el Instagram Live que realiza habitualmente.

Jorge Rial y sus hijas.jpg

En continuación con su relato profundizó en su información: “Me cuentan personas que frecuentan el edificio que deben mucho dinero de expensas y de no regularizarse esto podría haber un desalojo”, soltó y agregó: “Yo imagino que Jorge se hará responsable de esta situación para que no se complique más la vida de Morena. Lo que no entiendo es cómo Rocío no pagó los gastos que tiene el departamento. Me hablan de una cifra cercana a los dos millones de pesos que se debe de expensas”.

“Por otro lado me dicen que la relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas aunque no profundizan en los detalles”, dijo Etchegoyen y concluyó sobre el accionar de Jorge Rial: “Después de lo que vivió Morena, ser desalojada del departamento de su hermana sería el colmo. Imagínate lo que puede pasar. Está claro que su papá no va a permitir semejante situación”.