Reconciliados: así vieron a Tini y De Paul en Madrid

Según trascendió, la artista, Tini Stoessel , y el jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul , habrían compartido una tarde juntos en la capital española. Vale aclarar que, luego de su ruptura en 2023, la pareja no volvió a verse unida, al menos públicamente, hasta estos archivos recientes.

De público conocimiento, el jugador de la Selección Argentina, más allá de rumores que lo vincularon a distintas personas, no volvió a mostrarse en pareja públicamente desde que su relación culminó. En cambio, La Triple T, después de su relación con el futbolista sí.

El llamamativo look de De Paul para su encuentro con Tini: no pasó desapercibido

El deportista utilizó una llamativa vestimenta para su presunto reencuentro con Tini Stoessel. Con su termostato propio, el futbolista lució un look ideal para los días de mañanas frías y tardes calurosas ya que mezcla las prendas de invierno con las de verano. Sobre su cabeza portó una gorra de invierno con un bordado en color blanco en su parte delantera, mientras que lo combinó con una remera mangas cortas en color blanco con una inscripción en letras negras.

Lució unos jeans ajustados en la cintura y tiro bajo e introdujo a su look unos llamativos lentes en color amarillo y de forma rectangular que le dieron un estilo moderno a su outfit. Sumado a ello, sobre su oreja derecha resaltó su clásico aro con el dije de una cruz que impregnó a su look de lleno con el urban style.

Sobre su gorra de invierno de frente se vio un símbolo de una cruz con sus esquinas arqueadas y su remera blanca llevaba entre otras cosas la palabra "Stockholm" ("Estocolmo") en alusión a la capital de Suecia. A pesar de que al principio muchos pensaron que el lugar del encuentro habría sido París finalmente trascendió que se trataría de la capital española.

Utilizando una remera mangas cortas con gorra de invierno, el look de Rodrigo De Paul para su cita de reconciliación con Tini Stoessel no pasó desapercibido y captó la mirada de una persona que rápidamente los reconoció y decidió filtrar la imagen. En ella se vio al central de la Scaloneta lucir un arriesgado look que combinaba dos ítems de temporadas distantes entre sí.