Nicole Neumann mostró los secretos de su entrenamiento súper fuerte

Nicole Neumann sigue marcando tendencia no solo en el mundo de la moda, sino también en el ámbito del fitness. Con más de dos décadas de trayectoria en los medios, Nicole ha sabido mantenerse vigente, no solo por su carrera, sino también por la conexión que mantiene con sus millones de seguidores en redes sociales, quienes no dejan pasar ninguna de sus publicaciones.