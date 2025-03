Marixa Balli contó el durísimo contrato que firmó para trabajar en Perú

ssstwitter.com_1742057712955.mp4 Marixa Balli habló con Ángel de Brito en Bondi Live.

La fuerte opinión de Ángel de Brito sobre la pelea de Yanina Latorre y Maru Botana

LAM es uno de los programas más importantes en cuanto a la farándula y el espectáculo argentino. Su conductor Ángel de Brito es uno de los periodistas referentes en el rubro, y está acompañado por un panel de expertas y polémicas, donde se destaca por ejemplo Yanina Latorre, y entre ellos, más allá de ser compañeros, formaron una amistad.

Es que la esposa de Diego Latorre es muy reconocida mediáticamente por sus constantes peleas y cruces, siendo una personalidad de carácter fuerte que no teme en cruzarse con nadie. Ahora, en un nuevo y tenso encontronazo, la panelista está en plena guerra con Maru Botana, una de las cocineras mediáticas más reconocidas del país. Y en ese contexto, el conductor del programa salió a bancarla.

Ángel de Brito bancó a Yanina Latorre en medio de su pelea con Maru Botana

La guerra infinita entre Yanina Latorre y Maru Botana reflotó luego de que la cocinera negara rotundamente los dichos de la panelista, quien la acusó de hacerle la vida imposible. Ángel de Brito opinó del conflicto, bancó a la angelita y destruyó a Maru. "Ya cuando gente que no se pelea con nadie, te detesta...", sostuvo.

La panelista de LAM afirmó que la cocinera se la hizo pasar mal durante su época de estudiantes de la universidad y desde entonces, le declaró la guerra. Sin embargo, en una entrevista con Infobae, Maru desmintió todo y minimizó el conflicto: "Estoy convocando a todos mis amigos de la facultad para que den su testimonio".

Tras las declaraciones de Botana, Latorre la destrozó en redes y sostuvo, y por su parte, Ángel de Brito respaldó a su compañera y expuso aún más a la cocinera.

"La odia de toda la vida. Hace como 10 años que lo venimos contando. Además, Maru cometió un pequeño error. Dijo: 'Todo es mentira, es un invento. Por ella no hice un programa, empezó a victimizarse", opinó. Y agregó: "El tema, más allá de Yanina y Maru, es que a Maru le han dado todos sus ex compañeros".

El periodista recordó: "Yo trabajé con Coco, que es lo más, me contaba cosas. Jimena Monteverde, la detesta. Lapegüe que no se pelea con nadie, la detesta, entonces...". Añadió: "Ya cuando gente que no se pelea con nadie, que no tiene nada que ver entre sí, te detesta, algo malo estás haciendo". Finalmente, sentenció con una frase lapidaria: "Me parece que Maru no identifica al otro".