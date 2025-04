Las razones por las que Luisana Lopilato volvió a vivir a la Argentina

Después de este compromiso, Luisana viajará a Mar del Plata para rodar “La pistolera (la leyenda de Pepita)”, dirigida por Lucía Puenzo. Luisana se pondrá en la piel de una de las mujeres del hampa más famosas de la Argentina. La actriz también es productora ejecutiva del film a través de su productora, Life is One. El 5 de mayo comenzaría el rodaje.

image.png

Sobre este nuevo desafío Luisana le dijo a La Nación "A mí me gustan mucho las películas que están basadas en vidas reales; esas son las películas que miro y me gustan, me atraen. Siempre estoy buscando como actriz proyectos y cosas para hacer, te ofrecen libros, y un día, buscando, empecé a leer sobre ella y me pareció interesante. Es un gran desafío para mí y por supuesto que estoy ensayando mucho con Lucía y con mi coach, Sebastián Romero. Me pasa que hasta en los mismos ensayos necesito la máscara, porque yo no quiero que vayan a ver a Luisana Lopilato, quiero que vayan a ver a Pepita”.

Luisana Lopilato y las posibilidades de sumarse al Erreway Tour

Más allá de sus compromisos laborales cómo actriz, existe una gran expectativa y clamor en redes para que Luisana Lopilato se sume a los shows del Erreway tour. Por ahora, la artista no confirmó pero tampoco desmintió su presencia.

En este viaje y como otras veces Luisana vendrá con sus cuatro hijos Noah, Elías, Vida y Cielo y su marido el cantante canadiense Michael Bublé. La familia se instalará en la mansión que tienen en Nordelta.

image.png

Luisana se muestra radiante y en la revista Hola de España contó el secreto de su felicidad. "Creo que el secreto está en rodearse de amor, en valorar las cosas simples y en encontrar un equilibrio entre el trabajo, la familia y el tiempo para uno mismo. Para mí, mis hijos, mi esposo y las personas que quiero son mi motor. También creo que la actitud lo es todo: cuando vives con gratitud y disfrutas el presente, eso se refleja por dentro y por fuera. Le doy gracias a Dios todas mis mañanas por el día que me toca afrontar y todas mis noches por lo que me hizo vivir".