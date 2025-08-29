Las primeras imágenes de la casa de L-Gante tras el incendio

L-Gante fue protagonista en las últimas horas de una confusa situación. El cantante es uno de los más observados por los medios de comunicación y redes sociales, ya que es parte de diversos escándalos que lo ponen en la mira de todos. Sin embargo, en esta ocasión, su hogar se vio destruido, y sorprendió la noticia. En Mujeres Argentinas, revelaron las imágenes de cómo quedó la construcción tras el suceso, y algunos detalles sobre lo que habría ocurrido.

L-Gante es titular de diversas noticias en las últimas semanas, tras revelarse su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija, Jamaica. Sin embargo, en los últimos días, generó preocupación a sus seguidores, ya que ocurrió una gran destrucción en una de sus propiedades. Se trata de la casa que alquilaba en un barrio cerrado de Cannig, que fue rodeada de un gran humo negro que generó terror en los medios de comunicación.

Finalmente, se dio a conocer que hubo un incendio que destruyó parte del hogar. En el programa de El Trece, el periodista Gustavo Méndez contó que recibió un video sobre cómo había quedado el lugar.

image

Sin embargo, en este contexto, el panelista explicó: “No se sabe qué ocasionó el incendio. Pero sí me dijeron que había roturas de vidrio, de puertas, por la explosión en la cocina, para ser precisos con la información”. La destrucción llegó hasta una de las habitaciones, y las imágenes fueron consideradas por los panelistas como "de fantasmas".

Los detalles del incendio que sufrió la casa de L-Gante

Según expusieron en el programa, las paredes de la casa de L-Gante estaban cubiertas de una especie de tela, como si los cables internos se hubieran derretido. La cocina habría sido el centro del incendio, por lo que fue la parte más destruida de todas. La habitación principal tiene cenizas que caen del techo, manchando el lugar.

Además, destacaron la característica alfombra de "Cumbia 420", que está en la entrada del hogar. La misma quedó cubierta de hollín y de cenizas, y las pisadas quedan marcadas una vez que se ingresa al lugar. En medio de la preocupación, el periodista aseguró de que no había nadie en la casa, y que el cantante no perdió objetos de valor.

Embed - ¿ATENTADO? ASÍ QUEDÓ LA CASA DE L-GANTE TRAS EL MISTERIOSO INCENDIO QUE PODRÍA SER UN ATAQUE

El incendio de la casa de L-Gante abrió la puerta a diversos supuestos sobre cuáles fueron las razones. Gustavo Méndez agregó que algunos dicen que podría haber sido un atentado, ya que los que se encontraban alrededor no alertaron sobre lo ocurrido. "No llamaron a los bomberos, a la policía, ni los vecinos vieron llamas”, explicó. Por el momento, el cantante mantuvo el silencio, ya que él está viviendo en su casa de Barrio Bicentenario, en General Rodríguez.

De todos modos, y lo más importante, es que desde el entorno del cantante de cumbia no tuvieron que lamentar más que pérdidas materiales. En esta oportunidad, el artista fue noticia por un infortunio y no por los idas y vueltas sentimentales a los que nos tiene acostumbrado todos los días con Tamara Báez y Wanda Nara.