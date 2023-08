Las jugadas y llamativas fotos de Julieta Poggio que ella se encargó de borrar

La ex participante de Gran hermano subió dos llamativas imágenes a sus redes sociales, que fueron capturadas antes de que las eliminara.

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio se convirtió en una de las celebridades del momento. La joven de Villa Devoto participa del streaming Fuera de Joda con otros ex hermanitos, formó parte del show de Fuerza bruta , fue convocada por Facundo Mazzei para bailar en sus recitales del Camaleón Tour y acaba de estrenar la obra teatral Coqueluche.

Y rechazó otras tantas ofertas , porque no coincidían con el perfil que busca para su ascendente carrera en el mundo del espectáculo. Su popularidad le permite darse el gusto de elegir las propuestas y, también, de hacer eventos como una feria de ropa en un café, que fue un éxito total.

El amor tampoco le estaría siendo esquivo a la ex hermanita. A pesar de haberse separado de su novio Lucca Bardelli poco después de resultar tercera finalista de Gran Hermano, su corazón parece estar bien ocupado. Siguen sonando fuerte los rumores de un romance con Marcos Ginocchio , aunque en las últimas semanas se la vinculó sentimentalmente a Francisco, el hermano de Tini Stoessel .

JULIETA POGGIO.jpg Las llamativas fotos de Julieta Poggio que captó Pochi de Gossipeame justo antes de que la modelo las borrara.

Pero, aunque el presente le sonríe a Juli Poggio, hay algo que la hace llorar. Al menos así lo demostró cuando dejó ver en su cuenta de Instagram unas llamativas fotos que luego decidió borrar. Juli compartió unas imágenes en las que se la veía con los ojos llorosos, el maquillaje corrido y los labios hinchados, sin hace ningún tipo de comentario al respecto.

Apenas 4 minutos fue el tiempo que esas imágenes estuvieron colgadas en la red social, provocando la preocupación de los fans que llegaron a vislumbrarlas. Luego las borró. Pero Pocchi de Gossipeame logró capturarlas y las compartió. "Parecería que estaba llorando y después la borró. Como que no quedan muy estables emocionalmente los hermanitos después de pasar por la casa", escribió la panelista.

Juli no hizo ninguna aclaración al respecto. Solo se limitó a borrarlas. Pero no sería la primera de las ex participantes de Gran Hermano que sufre un mal momento emocional tras la salida de la casa. Coti Romero contó en Polémica en el Bar sus mal momento anímico. Y, al poco tiempo trascendió que Daniela Celis tampoco la estaría pasando muy bien, aunque ahora queda claro que podría haber sido por la sorpresa de su inesperado embarazo de gemelos.