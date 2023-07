Las fotos del lujoso cumpleaños de Ana, la hija de Pampita

Pelotero, una imponente torta, una calesita, música, las más variadas estaciones de comida y hasta un show de Plim Plim se dieron cita en la jornada en que hasta el clima estuvo de su lado, ya que, en medio del invierno en la Argentina, en Buenos Aires se vivieron unas jornadas de más de 20° durante el fin de semana.

Por su parte, Roberto García Moritán compartió una serie de imágenes que van desde el nacimiento de la menor hasta el presente, acompañado de un texto que reza: “Tus primeros dos años trajeron la felicidad que nunca creí poder sentir. Nunca imaginé posible amar así, sin límites. Más familia es más amor”, al que no tardaron en llegar los comentarios y respuestas de otros famosos y conocidos.

Ana quiere decir “benéfica, compasiva, llena de gracia” pero además para quien fuera conductora de El Hotel de los Famosos tiene un significado muy especial, por un hecho poco conocido por muchos: “Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, relató la modelo.