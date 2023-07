La única razón por la que Jorge Rial quiere tener relación con su hija Morena

El escándalo mediático de Jorge Rial y su hija Morena tiene sus secuelas. Es que el conductor quedó muy dolido por el accionar de su hija, al punto que no temió a la hora de hablar y dar a conocer el único motivo por el cual quiere tener relación con ella.

Las denuncias públicas que realizó Morena Rial , en las cuales dejó muy mal parado a su padre, llevaron a que no haya retorno del quiebre que se generó en la relación. Pese a mostrarse impertérrito, él es consciente de que deberá torcer el brazo en algún momento por sólo una razón.

Luego de expresar que le será difícil perdonar a su hija, mencionó cuál es el único motivo que lo lleva a intentar recomponer la relación: “Hoy lo único que me interesa es ver a mi nieto, que está con el padre en Córdoba. Va a pasar las vacaciones con el padre” .

Jorge Rial.mp4

“Lo extraño a él, nada más. Es lo único que extraño. Mi hija es grande, tomó responsabilidades, tomó decisiones, y está todo bien. ¿En algún momento hablaremos? Y hablaremos…”, marcó, en LAM, respecto al enojo que mantiene con Morena Rial.

"No es la primera vez que me pasa esto. ¿Y sabés lo que pasa? El dolor se te hace huella y eso es jodido. Y a mí me duele. Creo que fue absolutamente injusto todo lo que dijeron. Ella es injusta”, opinó Jorge Rial respecto al dolor por las declaraciones.

“Siempre tiene un lugar al lado mío porque es mi hija. Después el tema es si se la perdona. Una cosa es perdonar y otra cosa… Va a ser muy difícil porque dijo cosas muy duras”, confesó sobre lo que será el momento de hablar con ella sobre lo sucedido.

Jorge Rial-Morena-.jpg

Pese a todo lo sucedido a nivel mediático, el conductor es consciente de que seguirán siendo familia, por lo que no temió en expresar el dolor que siente: "A mí me duele ver a mi hija así. Yo amo a mi hija y la voy a seguir amando siempre. La amo. Y amo a mi nieto. Y lo extraño. A mi nieto no lo veo hace 3, 4 meses. Lo extraño".