La tremenda pelea que vivió Juana Repetto con sus hijos en un restaurante

La actriz vivió un momento tenso con uno de sus hijos y no temió a la hora de exponerlo para bajar un mensaje que invitó a la reflexión.

En los últimos días, Juana Repetto mostró en sus historias que se encuentra de vacaciones en el sur del país junto a sus hijos y a su pareja Sebastián Graviotto. Sin embargo, no todo es felicidad en estas, ya que le tocó vivir un tenso momento con uno de sus hijos y en sus historias reveló qué fue lo que sucedió.

“Acabamos de pasar un momento en un restaurante, que nunca me había pasado en la vida. Fue muy heavy y sentí que a veces ves otras mesas en esa situación y qué feo momento” , reveló haciendo alusión a un fuerte capricho que tuvo Belisario, el menor de sus hijos.

“A Beli le agarró un berrinche nivel Dios. Estuvo 20 minutos llorando, se retorcía, no lo podía agarrar a upa, se me tiraba, quería estar en el piso, entonces me senté en el piso, le puse la campera abajo, que es gorda, y lo dejé acostado en el piso, en el medio de un restaurante, a los gritos”, contó algo avergonzada por la situación que vivió.

Ante esta situación, Juana Repetto sintió la mirada de la gente juzgando y no la pasó para nada bien: “La gente me vio acompañándolo, haciéndole mimitos si él me permitía, hasta que se le pasó. La gente decía ‘pobre, pobre’”.

“Terminó todo bien. Fueron unos 20 minutos largos, fue duro, pero terminamos bien. Nos compartimos un plato de ñoquis chochos, pasamos un re lindo almuerzo”, contó sobre cómo fue recomponiendo el vínculo para poder sacar adelante la situación.

Para cerrar la historia, Juana Repetto invitó a la reflexión: “Lo que quiero decir es que uno a veces ve estas situaciones desde afuera y dice ‘ay, pobre, pobre’, me incluyo, como ‘ay, pobre bebé, está tirado ahí en el piso y la madre no hace nada’. La madre por ahí está haciendo todo lo posible y todo lo que creía que el niño necesitaba, como acompañarlo o darle un mimo”.

“Él no quería upa, no quería teta. Si le decía de ir afuera él quería estar adentro... estuve una hora antes de ponerlo en el piso intentando calmarlo. Necesitaba eso, estar en el piso, patalear... así que tenemos que juzgar menos”, cerró la actriz que publicó hace poco un libro sobre la maternidad.