Espectáculos LMCipolletti Pablo Echarri La terrible respuesta 2.0 de Pablo Echarri después que Pachano lo tildé de ladrón

Anibal Pachano apuntó contra Echarri en un streaming y el actor atacó al artista y, también, al legislador de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra.







En las últimas horas estalló un escándalo que tuvo al artista reconocido por su larga trayectoria en el espectáculo Anibal Pachano, el actor Pablo Echarri y, también, tuvo al legislador perteneciente al bloque oficialista del gobierno nacional Ramiro Marra en un cruce tenso en las redes sociales.

En diálogo con el ciclo de streaming Oveja Negra el artista apuntó contra el actor luego de una pregunta que lanzó el periodista Federico Flowers, intentando conocer si había recibido un llamado del actor. Sin pelos en la lengua, Pachano dijo: "Es un maleducado, un ordinario. Es el que maneja la plata de SAGAI, maneja la plata nuestra de las imágenes. A mi no me paga. Todo el problema empezó porque no le querían pagar a un doblador. No cobraba los derechos que se habían pagado y recaudaban estos señores de SAGAI. Ese es el problema. Se terminó el circo porque se cayó la careta. Esto ya pasó varias veces".

Estos dichos fueron replicados por el legislador Marra que aportó: "¿Así que el chanta de Pablo Echarri es el tesorero de SAGAI y no le paga a los artistas el dinero que les corresponde? No me sorprende en absoluto. Siempre que hay un kirchnerista a cargo, hay problemas de robo o corrupción. No pueden evitarlo, son corruptos de pura cepa", escribió en su cuenta. Rápidamente Echarri salió al cruce y apuntó contra ambos.