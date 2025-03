La separación de Ximena Capristo: el mensaje con el que anunció su divorcio

Meses después, supieron arreglar las cosas para seguir juntos, pero parece que todo dio un giro inesperado, “Basta. Hasta acá llegué. Hoy me divorcié”, escribió la panelista de espectáculos, sin dar más detalles acerca de los motivos que la habrían llevado a tomar esta dura decisión. Con respecto a su pareja, Gustavo Conti, el ex Gran Hermano no emitió palabra públicamente hasta el momento, para dar su versión acerca de lo ocurrido con Ximena.

El contundente posteo de Ximena Capristo en redes ¿Palito para Conti?

capristo.png

Polémica con Gustavo Conti que incomodó a Ximena Capristo con un comentario al aire

Gustavo Conti y Ximena Capristo fueron una de las parejas que se formó durante la segunda edición de Gran Hermano que se emitió allá por el año 2001. Ambos comenzaron a formalizar el romance en el reality de la casa más famosa del país y finalmente fuera del programa lograron formar una familia.

ximena capristo portada.jpg

En el medio de su historia de amor hubo separaciones y fuertes crisis, sin embargo, con el tiempo lograron salir adelante. Ximena Capristo fue una de las elegidas por Ángel de Brito y por la producción de LAM para formar parte del panel en este nuevo año que recién está dando los primeros pasos.

Durante el programa, hablaron sobre el supuesto acercamiento entre Pampita y Gustavo Conti. En el programa compartieron un clip donde la modelo da a entender que el ex participante de Gran Hermano le comentaba y le daba likes a los posteos que ella subía en redes.

Gustavo Conti.jpg El actor salió tercero en Gran Hermano 2001.

Inmediatamente, se contactaron con Gustavo para que explique esa situación y en el medio de toda la polémica realizó un comentario que generó indignación y críticas en las redes sociales: "A mí no me depila nadie, yo no me depilo", le expresó en respuesta a los comentarios de Ximena.

Luego, agregó: "¡Qué estás contando! Esta piba qué tomó, está borracha. Que me depilo para que parezca más grande, no, la tengo bastante grande, no necesito depilarme", expresó el panelista de "La Noche de los ex" (Telefe). El momento se volvió viral y generó rechazo en las diferentes redes sociales.