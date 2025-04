La muerte de la hermana de Jésica Cirio: qué le pasó y a qué edad falleció

jesica cirio.png Jésica Cirio y su hermana, Verónica Mestre.

El duro momento que atraviesa Jésica Cirio

De Brito reveló además que aún no se conocen los resultados de la autopsia. "El periodista confirmó en Net que la hermana de Cirio fue encontrada sin vida y que aún no se conocen los motivos. No hubo declaraciones de la familia y no se conoce los resultados de la autopsia", agregó.

jesica cirio 2.png Jésica Cirio junto a su hermana, su mamá y una amiga de la familia.

"Murió sola en circunstancias que nadie aclara hasta ahora. Llegó con algo particular en el cuerpo por eso se espera el resultado de la autopsia", dijo luego. "El domicilio donde pasó esto es donde vivía Verónica Mestre es en la localidad de Lanús a pocas cuadras del Hospital Evita donde fue llevada después de que su madre la encontrara sin vida", completó.

El fallecimiento de Verónica Mestre se suma así a un contexto de fuerte conmoción para Jesica Cirio, quien enfrenta la detención de su expareja Elías Piccirillo por una causa de presunto lavado de dinero y defraudación al Estado.