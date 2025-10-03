Desde la cárcel, Morena Rial busca generar ingresos y ofrece publicidad

Mientras la hija de Jorge Rial atraviesa sus días en el penal N°51 de Magdalena, sus redes sociales compartieron publicaciones llamativas.

Morena Rial nuevamente está comprometida debido a su accionar contra los pedidos que le hizo la Justicia , incumpliendo gran parte de ellos provocando que se le revoque la excarcelación. Es por eso que la hija del periodista Jorge Rial atraviesa los días en el penal N°51 de Magdalena, sin contacto físico con la parte externa al lugar.

Lejos de compender la situación que atraviesa, la detenida sorprendió en sus redes sociales con una insólita publicación que no condice con su presente. Es que a través de su cuenta de Instagram lanzó una historia de Instagram con un anuncio y una propuesta laboral.

“ ¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con More! “, escribió en una historia con fondo negro. Sumado a esto, la cuenta que le pertenece apuntó contra las críticas que recibe por su situación: " A los que insultan, les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio ”.

More Rial

En su expresión le agradeció a su abogado, con el que anteriormente había sido vinculado amorosamente: “Gracias Alejandro Cipolla por tu apoyo. Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

Lo llamativo y que generó un sinfín de opiniones fue otra historia compartida donde ofreció su figura para distintas marcas que quieran trabajar con ella para ganar dinero: “Para publicidad, hablar por DM”. Si bien las publicaciones fueron hechas, se desconocen si las hizo Morena desde el penal.

“Aviso: debido a la situación actual de More Rial pedimos a quienes tenían fechas reservadas para pauta publicitaria que se contacten a través del siguiente enlace. De esta manera podremos reorganizar y dar continuidad a las acciones de marketing. Equipo de marketing y nuevos medios”, dice otro mensaje en su cuenta.

Morena Rial

Temen por la salud mental de Morena Rial: sin comida, sin ropa y sin colchón

Morena Rial se encuentra tras las rejas luego de que la Justicia tomara la decisión de revocar la excarcelación que había conseguido hace algunas semanas donde está imputada por un robo bajo la modalidad de escruche.

En las últimas horas se decidió que la influencer fuera trasladada por primera vez a un penal: la Unidad 51 Femenina de Magdalena y según su abogado, Alejandro Cipolla está en pésimas condiciones.

La hija de Jorge Rial está completamente aislada, sin contacto con otras internas y en condiciones que calificó de “inhumanas”.

“Ella está en un penal sin estar procesada, los penales son para los procesados. Por ende no puede subir con población”, detalló sobre las primeras horas de la joven en la cárcel de mediana seguridad.

Preocupado por la salud física y mental de la joven, el letrado contó que “la realidad es que no tiene absolutamente nada, la poca ropa que le hice llevar. Y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita”.

Guido Záffora, periodista de América, sumó que la mediática tampoco tiene comida a lo que Cipolla anticipó que este jueves irá a verla un letrado colega para determinar en qué condiciones se encuentra y ver la posibilidad de hacerle llegar un celular.

“En el caso de que el jueves continúe esta metodología o que ella esté muy mal, se presentará un habeas corpus para que la cambien o la suban porque no puede estar sola 24/7”, sumó su abogado.