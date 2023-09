Contaron que Benjamín Vicuña tiene nueva novia, y él dio una fuerte explicación

Pero volviendo a Vicuña, a través de sus historias de Instagram, el actor chileno compartió una foto donde se lo ve en pleno rodaje y escribió: "Acá en Dominicana, filmando, soltero y tranquilo. Más solo que Rambo. Gracias". De esta manera, el galán desmintió el romance.

Por su parte, Milca tiene 39 años, es empresaria del rubro inmobiliario y fue novia de Luciano Pereyra durante cinco años. Además, es escritora. Hace poco tiempo editó su primer libro, "Oscura". Y dedica su tiempo libre a la práctica de actividad física y el yoga.

Amiga de Silvina Luna y perteneciente al círculo más íntimo de la modelo recientemente fallecida, en sus historias de Instagram es posible ver un mensaje que le dedicó.

"Siento que me mirás a los ojos y escucho las palabras que me estarías diciendo, hiciste que me ame más y que sea natural dar amor, me pedías abrazos, ese contacto nuestro era tan importante y es lo que más extraño de vos: te hiciste amar porque vos eras amor", es el emotivo mensaje que Milca le dedicó a Silvina en una foto donde se las ve juntas en un viaje.