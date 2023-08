Charly García fue a hacerse un chequeo médico y quedó internado

Luego, explicó: “La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”.

Charly García El cantante sale poco de su departamento y pasa mucho tiempo haciendo música.

Balbani indicó que por el momento no había un diagnóstico certero sobre el motivo de la internación y que, recién con el correr de las horas, se iba a saber si el músico iba a poder recibir el alta o no. Sin embargo, dejó en claro que los médicos optaron por realizarle todos los estudios previstos para los próximos días antes de decidir si hospitalizarlo o no.

Por su parte, personas allegadas al cantante aseguraron que Charly no sufrió ninguna nueva recaída en su salud y que está "como siempre", a la vez que admitieron que su movilidad "es reducida" y que se maneja en silla de ruedas, como se lo pudo ver en las últimas apariciones públicas del ídolo del rock.

Es sabido que desde hace algunos años, García sale poco de su departamento y que pasa mucho tiempo en su habitación realizando dos de sus actividades favoritas, sigue haciendo música y también disfruta de mirar películas.