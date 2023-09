Angel de Brito contó qué le dijo Silvina Luna en la última charla que tuvieron

MANO A MANO CON SILVINA LUNA: su última entrevista en #LAM | Programa completo (16/05/23)

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle. Ella nos decía ‘quiero ir un día fuerte y poder contar todo’. Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo”.

Fue entonces cuando De Brito, quien conocía mucho a Luna, hizo una revelación que conmovió a todo el estudio: “Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver, porque cuando terminó el programa estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”.

“Tenía toda la fe, toda la fuerza”, continuó el periodista. “Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’”. Si bien aseguró que tenía muchas ganas de vivir, también veía “un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando”. Comentó además que los nefrólogos le explicaron a Silvina que, con el tiempo, podía volver a ocurrir. “Era todo desolador”, concluyó antes de transmitir la entrevista.