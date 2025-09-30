A qué se dedica Brian Lanzelotta a 10 años de su paso por Gran Hermano

Brian Lanzelotta comenzó una nueva vida en su aspecto laboral lejos de la farándula y sus anteriores intentos en la música donde había conseguido un camino exitoso luego de lanzarse como solista. En diálogo con el medio TN, el artista y ex Gran Hermano mostró con profundidad su nuevo emprendimiento.

“Esto es algo que tenía dando vueltas en mi cabeza en la pandemia, pero que cuando me llamaron para el Cantando 2020 postergué. Hoy lo refloté y así nació ' Bien Limpio’ , en referencia a mis iniciales. Estoy muy feliz porque poco a poco estamos logrando cosas que solamente me las imaginaba", reveló Brian al contar el proyecto hizo realidad. Es que el cantante abrió una empresa de fabricación de rollos de cocina y papel higiénico.

"En principio el reparto es algo chiquito que voy construyendo día a día. Yo subo muchos videos a las redes sociales; mucho TikTok, mucho Instagram y muestro el día a día del emprendimiento, tanto lo bueno como lo malo. Desde los pedidos hasta las dificultades para entregar la mercadería. Arranqué en mi auto y por la cantidad de pedidos tomamos la decisión con mi mujer de venderlo para poder comprar una camionetita y así llegar a más gente y lugares”, reveló Brian sobre la fórmula para acrecentar el nivel de clientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1972280610262495262&partner=&hide_thread=false La nueva vida de Brian Lanzelotta a 10 años de su debut en la TV: vende papel higiénico y rollos de cocinahttps://t.co/Jp9o9qqE7V

"Estoy tratando de que esto sea estable y que sea lo que me da de comer".



Entre las revelaciones que hizo en diálogo con TN, Brian contó que por el momento utiliza como espacio de trabajo un taller que le presta el papá de un compañero de jardín de sus hijos.

Por otra parte habló de su paso por el Cantando 2020 y la importancia de tener otro sostén económico: “Llegamos a la final con Ángela Leiva y bueno, perdimos por muy poquito -contra Cachete Sierra-, pero la verdad que fue una experiencia muy linda y me llevo muy lindos recuerdos. Después cuando terminó la pandemia retomamos con la música, seguimos grabando hasta el día de hoy y continuamos tocando los fines de semana. Pero de lunes a viernes hay que hacer algo más, porque con la música sola no se puede vivir”.

"Estoy tratando de que esto sea estable y que sea lo que me da de comer a mí, a mi familia y que la música sea eso extra que uno hace para disfrutar y para que te entre un mango más al bolsillo", reveló y expresó su deseo de tener su propio espacio para la fabricación de su producto.