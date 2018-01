Escrachan a los padres que no pagan cuota alimentaria

Los nombres de los padres que no pagan la cuota alimentaria circulan desde hace días por redes sociales y sitios de internet. Es que el Registro Civil de Río Negro volvió a escrachar con nombre y apellido a los 253 morosos que no hacen los aportes acordados con sus ex parejas en tribunales. Hay 250 padres y tres madres.