" Escuché unos gritos, fui y Matías me dijo que se las había mandado. Había un charco de sangre. Le dije que se manejara, que sacara eso de mi casa porque estaban mis padres durmiendo. Yo soy culpable de ocultar, de limpiar esa sangre yo mismo. Me da arcadas ver sangre. Lo recuerdo. Hice rápido para que cuando mis padres se despertaran no se dieran cuenta no tomando magnitud de lo que pasó, de que era una vida", expresó Alfredo Escobar , quien ahora está en manos del jurado popular, el responsable de decidir sobre su culpabilidad en el femicidio de Cielo López el 13 de septiembre de 2019 en la localidad de Plottier.

En este sentido, el joven de 29 años aseguró: "No me daba cuenta de que ocultando eso iba a estar preso. Oculte todo eso. Fui partícipe de ocultar. Borre mensajes para que mi familia no se enterara". Escobar hizo un pormenorizado detalle de las horas previas a encontrarse con Cielo , de cuando la fue a buscar y cuando llegaron a su casa. Afirmó que tuvo relaciones con ella en la piecita y que después ella y Matías Lozano estaban en el patio cuando escuchó los gritos y salió a ver. Sin embargo, en ningún momento se refirió al momento del descuartizamiento.

El propio abogado defensor, al momento de su alegato de cierre, plantó lo que para el son las incongruencias del caso que llevan a que no haya una prueba que pueda ser certera y por ello solicitó al jurado popular que lo declare no culpable. "En artículo 18 de la Constitución Nacional se consagra la presunción de inocencia, que para dar veredicto de culpabilidad se requiere la fuerza de convicción de la prueba que no deje lugar a dudas", sostuvo el defensor Elio García y enumeró una "serie de baches y puntos negros" en la teoría de la fiscalía.

femicidio-cielo-declaracion-alfredo-escobar.jpg Sebastián Fariña Petersen

Así, sostuvo que en una de las zapatillas de Escobar tenía rastros de ADN de cuatro personas, lo mismo que el trapo de piso, el que fuera hallado en la piecita; que en ningún vehículo de la familia Escobar se encontró sangre de Cielo; que el cuchillo hallado junto al cuerpo no tenía sangre de Escobar, aunque si de Cielo; y que el perito no terminó la data de las roturas de las prendas de vestir.

También hizo alusión a una experiencia personal, al hablar de que su padre y su abuelo trabajaron como carniceros y que por su experiencia "resulta reñido al sentido común que alguien haya podido despostar un cuerpo con un cuchillo tramontina". Para finalizar trajo a colación una frase de Alexis de Tocqueville, “para el pueblo es mas fácil creer una mentira simple que una verdad compleja“, y solicitó la declaración de no culpabilidad.

El testimonio de Escobar

"Hola que tal. Me llamo Alfredo Emilio Escobar. Tengo 29 años de edad. Nací en Plottier y hasta el día de hoy, de cuando caí preso seguía en Plottier", expresó el único acusado del brutal femicidio al tomar la palabra y agregó: "Disculpen por ahí si hablo así, pero desde consumo cocaína y me cuesta hablar un poco".

Del 12 de septiembre de 2019, Alfredo Escobar recordó que terminó de trabajar, que se bañó y preparó para una cita que tenía con una joven, quien declaró en juicio bajo reserva. Contó que tomó cocaína, y que incluso lo hizo a escondidas de la mujer con quien se encontró durante la cita. "Me pegué un baño y ella me pasó a buscar. Vamos en su camioneta. Fuimos a tomar unas cervezas. Fuimos al río. Le conté, lo que ella no sabia decir acá (en juicio), que le hable de que quería cambiar. Tuvimos una charla. Recuerdo que nos dimos un beso", expresó.

Juicio-Homicidio-Cielo-Laura-Lopez-(50).jpg Sebastián Fariña Petersen

Luego, relató que ella le dio que estaba cansada y que él, como también. "Como se me terminó mi cocaína, le escribo a uno que vive cerca de mi casa para que me consiga, así que le dije que yo también tenía que ir a juntarme con un amigo. Yo maneje su camioneta, estacioné al lado de un amigo de mi viejo. Ella se bajó, me vio con la persona que me encontré y le di un beso. Ella dijo que no se acordaba que me vio con alguien y eso me duele también", sostuvo Escobar y agregó: "Después de eso me quede con Matías Lozano".

Incluso recordó que le envió un mensaje a la joven con quien había compartido unas cervezas diciéndole "Gracias por la juntada bonita". "Oh casualidad me respondió gracias mi cielo, con ese mismo nombre, no se si será el diablo que hace estas cosas de la vida. Justo me pone de nada mi cielo".

Tras ello recordó la relación que mantuvo con la joven que declaró el miércoles, quien terminó denunciándolo por daños y robo. Mencionó que tuvo una buena relación, que conoció a sus hijos y que vivió con ella incluso. También mencionó el hecho de que trabajó 4 años para una petrolera y que sus ex compañeros se cuestionaban que él estuviera detenido al decir "dicen si Escobar no es capaz de eso. Yo no soy una persona violenta. Lo que dijo mi misma hermana me hizo mierda. JAMAS EN LA VIDA PENSE QUE IBA A ESTAR PRESO".

Como un constante, durante su testimonio hizo hincapié en su adicción a la cocaína e incluso mencionó el momento en que sufrió una sobredosis a los 20 años, que lo dejó internado una semana y después fue a atenderse al hospital Castro Rendón.

Juicio-Homicidio-Cielo-Laura-Lopez-(45).jpg Sebastián Fariña Petersen

Al retomar su relato de aquella madrugada, expresó: "Bueno, estábamos con Matías. La idea era seguir escabiando, seguir drogándonos, de gira como decimos. Ahí me cae un mensaje de Messenger de Cielo. Me escribió Cielo. Entablamos una conversación mientras tomaba cocaína con Matías, le pedí su número para comunicarme con ella y le mandé una foto de la droga por si quería venir. Matías Lozano se quedó porque estaba re duro y fui a buscarla. Fui caminando. Después vinimos a mi casa. Tomamos un vino. Tuve relaciones con ella en mi pieza. Seguí tomando cocaína. Ella salió Con Matías afuera y ahí escuché unos gritos y fui. Matías me dijo que se las había mandado. Había un charco de sangre. Le dije que se manejara, que sacara eso de mi casa porque estaban mis padres durmiendo".

Aseguró ser culpable de ocultar todo ello, de limpiar la sangre. Incluso sostuvo que por eso estuvo inquieto durante todo el fin de semana y que, su padre lo vio raro, organizó una pesca. Como tenía una multa del permiso de pesca, fuimos al banco a pagar y a Fauna para pagar el permiso. Cuando nos estábamos bajando había un pedido de captura. Yo ya sabía. Mi viejo pensó que era por lo de la droga", explicó Escobar sobre el momento de su detención.

Juicio-Homicidio-Cielo-Laura-Lopez-(35).jpg Sebastián Fariña Petersen

"Si tengo que pagar en cana lo pagaré. Lo que diga el jurado para mi va a estar bien", sostuvo y afirmó: "Sé cuál es la verdad. Dios sabe cuál es la verdad. Le pido a la familia a la familia López. Si quieren obviarlo, bueno. Si quieren entenderme, igual solo Dios sabe".

Cuando ya parecía que terminaba con su testimonio, cuestionó porqué no se le hizo un allanamiento a Lozano y agregó: "Si llego a quedar preso, averigüen un poco más. Ese sería mi discurso y también mi declaración. Muchas gracias por escucharme".