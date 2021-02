Embed

En otra conversación el psicólogo le comenta a la psiquiatra que se iba a reunir con Giannina Maradona y acuerdan decirle que él fue recomendado por ella y no que llegó al entorno de Maradona a través de Matías Morla, dada la enemistad entre las hijas de Claudia Villafañe y el abogado del Diez.

En otro intercambio, Cosachov y Díaz acuerdan ocultarle información de la salud de Diego a Verónica Ojeda, su ex pareja y mamá de Dieguito Fernando. "Verónica está presionando. No sé si vos le dijiste ayer que tenía un principio de Alzheimer y trastorno bipolar, entonces se preocupó y dice que no está medicado. No entiende esta gente boludo los diagnósticos, ni las situaciones. Yo creo que cuanto menos información le demos a Verónica, mejor, viste", señaló Cosachov.

"Como está medio depre, si estamos intentando mejorar la situación, listo, porque son palabras que los asustan. Aparentemente quedó asustada y por eso hizo quilombo. Dijo que quería llamar al equipo de Avril, yo me voy a contactar ahora con ella para explicarle un poco todo el tratamiento y demás. Pero me parece que es una buena estrategia que nosotros, cuando menos información le demos, mejor porque me parece que es gente que no entiende y se preocupa y hace quilombo. Esas tres variables nos terminan quemando la cabeza a nosotros por pelotudeces. No entienden que por ahí hay que esperarle un poco el cuadro. No podemos hablar de una depresión de una persona que hace tres días que está así. Banquémosla un cacho", agregó.

En otros chats que se filtraron del expediente, Leopoldo Luque habla de "pasarle la pelota" a las hijas del Diez, en alusión a la responsabilidad. También dice: "Hay que trabajar sobre la voluntad de Maradona. Tiene que ser Maradona el que decida sobre sí mismo".

"Entre Díaz y Cosachov, sobre todo Díaz, va pergeñando de qué manera le introduce a Diego... dicho en criollo: le hace la psicológica para que él vaya asumiendo y vaya entendiendo la situación y se haga cargo, y así trasladar la responsabilidad. Todo el tiempo se querían sacar la responsabilidad de encima, tirándoselo a las hijas, tirándosela a Diego", contó el periodista Diego Esteves al mostrar las conversaciones.