"Es un lindo estímulo en un mal momento"

Suspendido por acumulación de amarillas, aprovechó el mediodía para ir a buscar a su hijo al jardín y fue su compañero de zaga, Marcos Lamolla, el encargado de informarle el nombre del próximo rival de la Copa.

“Me mandó un audio al instante diciendo que jugábamos con San Lorenzo. Es lo que todos queríamos, tener la chance de jugar con un grande”, reconoció una vez más el 2 a la salida del entrenamiento.

Sin embargo, en su relato viene a cada momento el mal presente del equipo, el mal arranque que lo tiene en las últimas posiciones del nonagonal y con pocas chances para el primer ascenso.

“Nadie quiere perderse de jugar ese partido, es un lindo estímulo para todos, pero no hay nada más motivador que pelear el ascenso, por eso la tristeza de este mal momento”, amplió.

Ni el más pesimista de los hinchas imaginó que Cipo pudiera quedar tan lejos en el reducido con sólo tres partidos disputados. “Somos conscientes de que acá mandan los resultados, y este arranque no es el que deseamos ni los jugadores, ni el cuerpo técnico ni los dirigentes. Es difícil”, sostuvo. “Lo único que puedo asegurar es que al término de cada partido podemos vernos a la cara porque dejamos todo, pero las cosas no salen”, amplió.

Experiencia personal

El camino personal de Medina por la Copa Argentina ha sido regular, pero con la camiseta de Sportivo San Francisco de Córdoba tuvo la chance de jugar ya en tres ediciones.

La del 2013 fue la temporada en la que más lejos le tocó llegar con sus ex compañeros. Con un formato diferente, la tercera fase fue el punto culminante a manos de Talleres de Córdoba, después de haber eliminado al equipo alternativo de Argentinos Juniors.

“No soy un experto en la Copa porque no me ha ido tan bien”, dijo entre risas el marcador, que no tiene dudas respecto de lo lindo que será salir a la cancha para jugar ante San Lorenzo en un partido oficial cuando el calendario lo determine.

Viejo gasómetro

La historia albinegra ante el CASLA guarda momentos imborrables

De manera oficial, Cipolletti y San Lorenzo de Almagro se enfrentaron en cinco oportunidades a lo largo de la historia deportiva.

El Albinegro cayó cada vez que vistió el Viejo Gasómetro, lugar donde los hinchas porteños gritaron por última vez un gol el 18 de noviembre de 1979 a través de Mario Rizzi cuando estampó el 4 a 0 ante los rionegrinos.

Sin embargo, en La Visera, el cuadro de Boedo no pudo ganar. Cipo en casa ganó uno y empató el otro para terminar parcialmente una historia que en fecha y lugar a definir escribirá un nuevo capítulo.

En momentos en que el mundo Azulgrana trabaja para volver a su antiguo estadio, la posibilidad de volver a cruzar al Capataz de la Patagonia despertará mucha nostalgia.

Histórico

La última vez contra un equipo grande cumplió ya 32 años

El deseo del pueblo Albinegro por tener la chance de jugar contra un equipo grande de la Argentina se hizo realidad en el sorteo de la Copa Argentina.

La última vez que la institución había tenido esa chance en un certamen oficial fue el 17 de marzo de 1985, cuando recibió a River Plate en La Visera por el Nacional que consagró a Argentinos Juniors, el inolvidable Bicho de la Paternal, que terminó llevándose también la Copa Libertadores.

Cipo compartió cuadrangular con los de Núñez, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Dirigido por Américo Pérez, aquel recordado Capataz formaba habitualmente con Marcelo Yorno; Osvaldo Cortés, Carlos Gerardo Russo, Jorge Indio Solari Gil y Jorge Gallo Fernández; Palermo, Juan Ruso Strak y Héctor Ortega; Jorge Giner, Miguel Torres y Osvaldo Damiano.

Dirigentes, conformes con el sorteo

“Cipolletti será el rival de San Lorenzo en la Copa Argentina”. La noticia recorrió el país. El deseo del pueblo Albinegro se hizo realidad y en los 32avos de final del certamen estará frente a uno de los cinco grandes de Argentina

LM Cipolletti dialogó con los presidentes de las dos instituciones, Santiago Caldiero, titular Albinegro, y Matías Lammens, máxima autoridad azulgrana, para conocer no sólo cómo vive Cipo un cotejo soñado, sino también para saber qué trascendencia le dará el popular conjunto azulgrana.

"Le damos mucha importancia a la Copa porque es una manera que los hinchas de las provincias tienen de ver a su equipo. Sabemos que en el Alto Valle hay muchos cuervos”. Matías Lammens Presidente del Club San Lorenzo de Almagro

“A la Copa Argentina le damos mucha importancia porque tenemos hinchas en todas las provincias y está bueno que tengan la posibilidad de ver al primer equipo. Jugar contra un rival como Cipolletti es estimulante desde ese punto de vista porque sabemos que en la zona del Alto Valle hay muchos cuervos que van a tener el corazón partido”, aseguró el mandamás del Ciclón.

Caldiero, el hombre fuerte de la entidad cipoleña, no ocultó su alegría. “La prioridad es el Federal A pero el sorteo nos puso contentos; teníamos la esperanza de jugar con un equipo grande y se dio. Vamos a ser noticia por un día”, celebró.

Lo único que espera el presidente es que el calendario no le juegue una mala pasada para llegar lo más armado posible. “Ojalá que se programe para antes del 30 de junio, cuando nosotros vamos a tener el plantel. Más allá de las contingencias, es un lindo mimo para todo el club e hinchas de vivir un partido de esa envergadura”, resumió el pope, que adelantó la posibilidad de confeccionar una camiseta especial. ¡Qué grande, Cipo!.