¡Es otro! Tomás Holder se operó la cara y mostró todos los detalles

Desde su aparición en Gran Hermano, Tomás Holder mostró que sería uno de los participantes que más llamaría la atención, debido a lo controversial y particular que era. El poco tiempo dentro de la casa (duró solo una semana) no hizo que la gente se olvidara de él, y a pesar de que no apareció demasiado en televisión, el influencer se las ingenió para ser noticia varias veces. En este caso, todo el mundo habló de él luego que se operara la cara.

Hace poco, el influencer había explicado el porque había decidido no ir a los canales de televisión: “Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”.

Holder portada 3.jpg

Sin embargo, también había sido noticia por separarse de su novia, a quien acusó de haberlo usado para incrementar su popularidad en redes: “Hay que separarse cuando uno ya está mal. Cuando dice que yo robé sueños, no…Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores, que ojalá que lo pueda aprovechar con lo del modelaje”.

“Estoy muy contento si ella es feliz, ojalá que sea muy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores. Tiene canjes, ahora tiene todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento que ahora ella es conocida, que pudo seguir con el tema del modelaje y romperla toda”, cerró.