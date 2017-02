"Es el peor momento de los últimos cinco años"

Sanriago Caldiero no tiene dudas de la crisis que envuelve al ascenso.

Oscar Mendez

La economía de los clubes del ascenso cambió hace varios años. El andamiaje financiero para disputar un torneo como el Federal A requiere de ingenio y una dinámica imposible de detener.

Abrir las puertas del estadio para que haya fútbol representa mucho más que vender entradas. Habilitar las ventanillas no altera directamente a la mayoría de los clubes, pero impide que los sponsors se excusen al momento de emitir los pagos en tiempo y forma.

"Es un momento muy difícil que afecta a nivel personal. Hasta cuesta conciliar el sueño". Santiago Caldiero Presidente del Club Cipolletti

Aunque los contratos con todos ellos se firman por temporada, la impresión de marcas en camisetas, estática y banners, entre otros recursos publicitarios, dependen sí o sí de que ruede la pelota.

Si no hay fútbol, se dilatan los cobros y si a eso se suma la morosidad del Consejo Federal (AFA), la cosa se pone complicada.

Cipolletti eroga mensualmente uno $650.000 para mantener al plantel y al cuerpo técnico actual. Cubre la cuenta con el apoyo de cinco grandes empresas más una docena de pequeños y medianos comerciantes que se acoplan al desafío de llegar al fin de la temporada futbolística con las cuentas en orden para tranquilidad de la Comisión Directiva.

"No es que vuelve el fútbol y se terminan las deudas”. Santiago Caldiero Presidente del Club Cipolletti

Fútbol y el club

Desde hace dos años, la subcomisión logró introducir la figura del socio de cancha. Un beneficio que al hincha le permite ingresar a las populares con descuentos importantes, pero con el deber de pagar por su cuota durante todo el año.

La costumbre crece con el paso de los campeonatos, pero todavía está lejos de provocar un colchón suficiente.

Eso y los dividendos de la Tienda 1926 (se inauguró en 2015) traccionan para el ingreso de billetes destinados a los gastos corrientes del club y cubrir algunos números de la disciplina distintiva de los hinchas.

Para los dirigentes cipoleños, parar la pelota en una categoría como el Federal A está lejos de ser una solución, Sin embargo, han sido respetuosos de la decisión de la mayoría de sus pares, motivados por las promesas a futuro de los posibles candidatos a presidir la AFA, fundamentalmente de Claudio “Chiqui” Tapia que domina al ascenso.

“Está muy grave la situación y se pone peor. Hay que pagar sueldos, no jugamos, AFA no paga y no se venden entradas”, expresó el presidente cipoleño Santiago Caldiero.

“Cipolletti arrancó el año con el agua en los tobillos, a esta altura ya la tiene en la pera. Es el peor momento en los últimos cinco años en los que asumimos la conducción”, cerró con sinceridad.

"El agua nos llega a la pera. No damos más y si esto no se corta, la situación va a empeorar”. Santiago Caldiero Presidente del Club Cipolletti