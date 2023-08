Era peón rural y hoy atesora un oficio de la Edad Media

El gusto por los caballos que tuvo desde niño y el haberse cruzado en el camino de la vida a un herrador experimentado, Nicolás Etchemaite, fueron claves para su presente. “Nicolás me enseñó este oficio y terminé trabajando con él. Después, empecé a verle la veta a esta actividad. Había muchos caballos para trabajar pero faltaban herradores y Nico no podía con todo”, recordó.

Con el tiempo Pablo fue perfeccionando sus técnicas y adquiriendo cada vez más conocimientos de un oficio que lleva miles de años de historia. Una buena herrada hace que el animal tenga el aplomo correcto. “Las manos y las patas del caballo son importantísimas para la salud del animal. Si un caballo no está bien aplomado, seguro que le va a generar dolores. Hay que ver cómo y en qué tiempos pisa el caballo, hay mucha observación previa”, explicó.

Entre los secretos del herrador a la hora de preparar el vaso y colocar las herraduras, más allá de la técnica, también existe una conexión que Pablo tiene con los caballos. Es capaz de percibir el ánimo del animal, si está tranquilo o estresado, y generar el momento ideal para que la herrada no sea un proceso que le provoque un trauma al equino. Tiene el oficio un alto riesgo de recibir una patada o una pisada en medio del trabajo. Cuidar el cuerpo del herrador, las manos y la cintura, es importantísimo.

Herrador del Alto Valle

“Hay diferentes maneras de herrar según para qué se coloque la herradura. Herrar un caballo de salto no tiene la misma forma de herrar un caballo criollo que compite en los tambores. Esto es un arte, yo me puedo equivocar como cualquiera. No existe una máquina que te garantice una herrada perfecta”, agregó.

Lucas, el hijo de Pablo, lo acompaña a herrar cuando no va a la facultad y le da una mano preparando las herramientas. Eligió otro camino, estudia la tecnicatura en petróleo. Y a Pablo no le molesta que no haya querido seguir sus pasos. “Él (por su hijo) tiene que estudiar, herrar es un oficio que si no lo sentís con pasión, no lo podés hacer”, contó.

Cada mañana Pablo sale a hacer del oficio del herrador, su propio estilo de vida. Es feliz haciendo lo que le gusta y tiene mucho para agradecer a los más de cien clientes que mes a mes lo llaman para herrar caballos en toda la región. “Cómo no voy a estar agradecido con este oficio si cuando yo trabajaba en la chacra de peón sólo tenía un bicicleta para moverme”, reflexionó al mismo tiempo que valoró cada uno de los amigos que fue cosechando en el camino, entre clavos y herraduras.