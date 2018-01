Enojo por los dichos de Facundo Arana sobre el embarazo de Isabel Macedo

En 2006 el actor se casó con María Susini y tuvo tres hijos, mientras que la actriz se casó en 2016 con Juan Manuel Urtubey y ahora se encuentra en la dulce espera.

En el momento tan especial para la actriz, su ex fue consultado por Intrusos sobre el embarazo de Macedo: “¿Pudiste hablar o felicitar a Isabel?”.

Ante la consulta, Arana respondió: “Con Isabel estuvimos en pareja durante diez años, que es un montón de tiempo en la vida de la gente. Y nosotros no desaprovechamos ni un solo día de esos diez años. Fueron diez años extraordinarios. Cuando se cortó, se cortó”.

Si bien los deseos de Arana no fueron malintencionados, generó ruido y rechazo por parte de las mujeres a través de las redes sociales. “Pero yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos”, agregó el actor.

Luego fue por más y se mostró feliz por su “realización”: “Verla madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien. Y la veo realizada. Como mujer, primero, porque encontró al hombre de su vida. Y como madre ahora. Así que está realizada completa. Me pone absolutamente feliz por ella”. Pero aclaró que no tiene contacto con ella hace mucho: “No, no le escribí. No tenemos trato hace muchos años, pero estoy tremendamente feliz por ella. Me encantaría felicitarla”.

Sin embargo, la vinculación que hizo Arana entre la "realización" de una mujer con la maternidad, generó repudio y las redes explotaron.

"Querido Facundo Arana una mujer no es una fábrica de reproducción por ende no se realiza por tener hijos sobrinos o marido amante o lo que sea..se realiza de la misma forma en la que se realiza un hombre... siendo independiente y logrando por si misma sus metas", lanzó una tuitera.

"Facundo Arana, estamos en el siglo XXI. Muchas mujeres NO quieren ser madres, otras no pueden, y lo desean. A ver si dejamos de lado los mandatos sociales. Se es mujer por mucho más que tener hijos", dijo otra mujer indignada.

Embed Facundo Arana no entendió NADA. Qué carajo me importan los pendejos ajenos? las mujeres sin hijos nos realizamos a través de nuestros GATOS. — Modo (@exexmodo) 2 de enero de 2018

Embed Facundo Arana dice ser 'feminista', pero argumenta que una mujer se realiza primero cuando encuentra al 'hombre de su vida', y después cuando tiene hijos. Dale, capo, volvé al baúl de los recuerdos de 1940. — Daniela (@lelacolfue) 2 de enero de 2018

Embed Facundo Arana dijo que las mujeres recién logran realizarse cuando son madres. Aparentemente la última vez que escaló el Aconcagua se olvidó el cerebro allá arriba. — Jack Lacadé (@guisodemondongo) 2 de enero de 2018

Embed querido Facundo arana una mujer no es una fabrica de reproduccion por ende no se realiza x tener hijos sobrinos o marido amante o lo q sea..se realiza de la misma forma en la q se realiza un hombre... siendo independiente y logrando x si misma sus metas — laura acevedo (@kristyn_132) 2 de enero de 2018

Embed Facundo Arana dijo que una mujer se realiza cuando es madre.

Hola @Facundo_Arana no somos un bulldog francés de criadero. No es complejo. — arPía (@pia_dmn) 1 de enero de 2018

Embed Facundo Arana dice que las mujeres nos realizamos recién cuando somos madres y que las que no somos madres bueno, nos realizamos con nuestros sobrinos... bienvenido 2018! — Jésica Lamonica Lima (@Jesicall) 1 de enero de 2018

Embed "Facundo Arana", estamos en el siglo XXI. Muchas mujeres NO quieren ser madres, otras no pueden, y lo desean. A ver si dejamos de lado los mandatos sociales. Se es mujer por mucho más que tener hijos. — Un libro y un café (@Judy_LaLectora) 2 de enero de 2018