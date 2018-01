Encontraron 34 cóndores muertos y creen que fueron envenenados

El hallazgo de los cadáveres fue la semana pasada. Un poblador dio aviso a las autoridades y a partir de entonces -se requiere una caminata de unas cuatro horas para acceder a la zona- comenzaron a realizarse las necropsias y toma de las muestras que fueron enviadas a Buenos Aires para los estudios toxicológicos, cuyos resultados se esperan para dentro de dos semanas.

"Los ganaderos de la zona requieren grandes extensiones de terreno para criar al ganado y sus crías, entonces los animales como el zorro gris o el puma suelen atacar a las crías de ovejas, por ejemplo. Es por eso que estas personas a veces envenenan a una de esas crías muertas, para eliminar esta amenaza. Esta es nuestra principal hipótesis sobre lo que pasó", dijo Adrián Gorrindo, jefe departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Secretaría de Ambiente de Mendoza.

En 15 días se podría determinar la causa de la muerte de las avesEn 15 días se podría determinar la causa de la muerte de las aves Crédito: Secretaría Ambiente Mendoza

El relevamiento de los cadáveres realizado por un equipo de trabajo conformado por Fauna de Mendoza, Policía Rural, Fundación Cullunche, Ecoparque Mendoza, Fundación Bioandina Argentina, Ecoparque Buenos Aires e investigadores del Conicet, reveló que no todos los cóndores habían muerto el mismo día, algunos llevaban meses y otros eran más recientes. "Podemos pensar que usaban este lugar para matar a los animales carnívoros", explicó Gorrindo.

Embed

Vanesa Astore, directora del Proyecto Nacional de Conservación del Cóndor Andino, dijo: "Es terrible a nivel biológico lo que pasó. El cóndor vive desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y esta matanza es un agujero biológico irreemplazable, es equivalente a la mitad de la población de cóndores de Ecuador".

"Las aves son las principales afectadas, son las más sensibles a este tipo de agrotóxico", agregó Garrido. "Los ganderos creen que el cóndor caza animales vivos pero no es así, el cóndor no es rapaz, es carroñero. Buscan eliminarlos porque los tienen identificados como enemigos de su ganado y no es así", lamentó.

Gorrindo también informó que ya se realizó la denuncia penal en la fiscalia de instrucción de Malargüe. "Mendoza adhiere a la Ley 22.421 de conservación de la fauna y por un hecho como éste se contemplan penas de prisión de hasta dos años", dijo.

Junto a los 43 cóndores fueron hallados el cadáver de un puma y algunas cabras y ovejasJunto a los 43 cóndores fueron hallados el cadáver de un puma y algunas cabras y ovejas Crédito: Secretaría Ambiente Mendoza

Los cuerpos de lo cóndores fueron encontrados a casi 3000 metros de altura. Un comunicado de la Secretaría de Ambiente mendocina informa: "A pesar del deterioro de los cadáveres, se identificaron 20 machos y 14 hembras. En base a la coloración del plumaje, se determinaron 30 adultos, un sub adulto, dos juveniles y uno sin definir. Se destaca que además en el lugar se encontraron muertos un puma (Puma concolor) y animales domésticos (cabras y ovejas), lo que hace presumir un caso de envenenamiento".

En Mendoza el Cóndor Andino (Vultur gryphus) está declarado Monumento Natural Provincial por la ley 6.599/98 y protegido por la Ley Provincial 4602, con su modificatoria Ley 7308 y Decreto Reglamentario 1890/05.