"En poco tiempo Gutiérrez está en la calle, ya no tengo esperanzas"

Es que para ellos, los tecnicismos y las matemáticas terminaron beneficiando al roquense, ya que debido a las normas que dicta el sistema judicial, la querella y la fiscalía no pueden apelar la decisión del juez (una sentencia no puede ser recurrida si la pena supera la mitad de lo solicitado por las partes, en este caso la querella pidió 22 años y la fiscalía 16, por lo que 12 supera en sólo un año la mitad de lo solicitado por la querella).

ramiro gutierrez.jpg

De esta forma, con 12 años de sentencia, en poco más de cuatro Gutiérrez podría recibir el beneficio de las salidas transitorias, dado que el mismo se concede a la mitad de la condena, y él cumpliría con ese requisito en el 2027 (se le computa el año y medio que ya estuvo en prisión preventiva).

Justamente, previo a su charla con LMC, Emiliano se reunió con abogado para conocer si había alguna chance de apelar la sentencia, pero otra vez se encontraron con la misma respuesta: “Una sentencia no puede ser recurrida si la pena supera la mitad de lo solicitado por las partes”.

Con todo este panorama, el también querellante de la causa aseguró sentirse completamente desilusionado por la Justicia. Para él, en su cabeza había tres opciones de lo que podía ocurrir: que dieran lugar a su pedido de 22 años; que el juez intentara dejar a las dos partes “contentas” o bien que se beneficiará al joven que fue encontrado culpable por un jurado popular de la muerte de Facundo.

Dado que Merlo a la hora de dar su fallo habló que la sentencia no debía ser vengativa, Emiliano explicó que los 22 años que ellos habían pedido no eran para nada descabellados. “Juan Coto y Gabriel Contreras son gente muy seria me dijeron que se le podían dar 22 años, con todos los agravantes que tenía Gutiérrez. Recuerdo que les dije que lleguemos a 25 y me dijeron que no. Que para seguir con un trabajo serio tenía que ser 22, más no se podía pedir”.

Cuarta jornada Facundo Castillo03.jpg Anahí Cárdena

Por otro lado, Emiliano también hizo mención a los argumentos del juez para dar ese número, los cuales él considera contradictorios, teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas en el juicio. “Llegó a hablar que la defensa había demostrado que Gutiérrez estaba inserto en las normas sociales y que esta situación que le tocó vivir fue desdichada, la cual afrontó con total arrepentimiento. Decir que ‘afrontó una situación desdichada’ me parece hasta una falta de respeto. La afrontó porque mató a una persona y porque trató de matar a cinco más. Para escuchar estas cosas, con las cuales intentaba justificar los 12 años, yo hubiese preferido escuchar el número e irme, porque nos faltaron el respeto”.

“El juez también dijo que se comportó bien procesalmente. Realmente no se en que juicio estuvo Merlo. No tuvo en cuenta que se escondió, alteró pruebas y quedó demostrado en el juicio. Presentó un certificado médico trucho, entonces de que buen comportamiento me habla el juez".

El hermano de la víctima cuestionó que el magistrado "tampoco tuvo en cuenta el agravante de que usó el auto como un arma porque Gutiérrez era conductor profesional. Y cuando un boxeador mata a alguien en la calle peleando, como sabe pelear y usa sus manos para matar, se lo considera un agravante, en este caso también tendría que haber sido un atenuante el querer matar a alguien con un auto, siendo piloto de carreras, ya que tu resultado puede ser más efectivo. Pero sobre eso no se expidió porque claramente no le convenía”, expresó indignado.

Luego, agregó: “El quería poner 12 años y trató de fundamentarlo diciendo esto. Pero cuando intentás fundamentar algo que no tiene forma de ser, va a costar, y por eso llegó a decir que Gutiérrez vivió una situación desdichada. La situación desdichada es la que sufrimos nosotros por culpa de Gutiérrez”.

Facundo Castillo Anahí Cárdena

Sin embargo, el hermano de Facundo relató que entiende que todo lo que pasó con este caso no es nada normal, y que la “plata y poder” permiten que “las cosas funcionen de otra manera”. “El no quiso estar en la cárcel de Roca, se le dio lugar para que lo trasladen a Viedma. No les gustaba la jueza, también lograron cambiarla… Para mí en poco tiempo Gutiérrez está en la calle. Yo ya no tengo esperanzas de nada. Cometí el error de tener esperanzas, pero después de escuchar la sentencia durante el fin de semana pensaba que por qué mi caso va a ser diferente. Fui un ingenuo. Y no puedo dejar de pensar en todo el esfuerzo procesal al cual llegamos, que no fue nada fácil y no se lo deseo a nadie, por eso agradezco el apoyo de todos porque realmente es agonizante”.

“La justicia se pone del lado del homicida del narcotráfico, el día a día nos demuestra que la justicia está alejada de las personas que laburamos… Como víctima, no solo nos mataron a mi hermano, sino que no hubo Justicia, y además, con todo los argumentos del juez, también nos tomaron el pelo a todos porque cuando hay injusticias no solo es para los protagonistas del caso, sino para toda la sociedad”, manifestó Emiliano, completamente dolido y cerró: "Me gustaría saber que es lo que piensa el jurado de la sentencia que dictó el juez, luego de haber estado durante varias jornadas analizando el caso. Porque a ellos también le tomaron el pelo como a nosotros.