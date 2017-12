El sector de vecinos vinculado al grupo Rincón Democrático, con amplia actuación en el barrio perlense de Costa Esperanza, tiene vocación de empezar a actuar en la política de Cipolletti para hacer oír la voz de su comunidad. Consideran que, como están planteadas hoy las cosas, no existen posibilidades inmediatas de conseguir la autonomía de su poblado y que será un proceso lento y complejo poder alcanzar la independencia de Cipolletti.

Con el fin de incorporar al debate ciudadano en Las Perlas el asunto de la reforma de la COM, está previsto un ciclo de charlas con políticos cipoleños de distintas fuerzas, cuyas propuestas en la materia quieren escuchar. La primera de estas actividades se concretará mañana, a las 10, en el local que tiene Rincón Democrático en su barriada. Participará el dirigente peronista cipoleño Santiago Varela.

El referente Jaime Flores manifestó que un gran problema para los perlenses es en la actualidad no tener ni voz, ni voto, ni representación alguna en el poder municipal de Cipolletti. Manifestó que la labor de los actuales ediles está dejando bastante que desear, al menos en lo concerniente al paraje, puesto que no dan respuesta a nada. Así, todavía no le han contestado ni por sí ni por no sobre el pedido de llamar a una audiencia pública para tratar lo concerniente al paralizado proceso de reelectrificación de Costa Esperanza. Por ello, contar a futuro con concejales perlenses sería la mejor solución.

Juego político

Peso electoral y visión autonómica

A empadronarse. Los perlenses estiman que el próximo año se incrementará considerablemente el padrón de la comunidad. Con un mayor peso electoral, la posibilidad de contar con uno o más ediles del lugar tenderá a acrecentarse.

Lenta autonomía. En el grupo Rincón Democrático observan con inquietud la lentitud del proceso autonomista, que puede llevar varios años. De allí que, en paralelo, propicien otra representación política.