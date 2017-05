Llegué a Cipolletti en medio de la temporada 2015 por la desgracia que tuvo Marcos (Lamolla) de lesionarse (ligamentos cruzados de la rodilla izquierda). Tuve la suerte de formar parte de ese plantel que pasó de ronda y quedó en las puertas de la semifinal.

Cuando me enteré que seríamos rivales se me vinieron un montón de recuerdos, la gente siempre me trató muy bien y siempre estoy pendiente de cómo le va. En Cipo hay amigos más que rivales. De la formación actual conozco a muchos, menos a (Daniel) Opazo, que no estaba en el plantel. Vi que a (Lucas) Mellado, el Tuti (Del Prete) y el Eze (Ávila) les ha tocado sumar minutos importantes y me pone muy contento. Acá hay mucha expectativa, esperamos a más de 10 mil personas en la cancha. Nuestro trabajo primero será ganar y ojalá se pueda marcar una diferencia.