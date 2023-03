Eliana Guercio mostró por primera vez la carita de su hijo menor

Hace unos días, la exvedette contó en “Epa”, el magazine que conduce junto a Nicolás Magaldi, la razón por la que no sube fotos de Luca a sus redes. “Como madre me pasa que no subo prácticamente nada de mi bebito porque le tengo miedo a esto (las críticas). El bebé ahorita tiene once meses”, manifestó Eliana.