Capozzi: "Milei es una ilusión, un tiro al vacío, no hay nada atrás"

El barilochense apuntó contra JSRN y su gestión de gobierno. "Vemos la reacción que ha tenido el rionegrino con el gobierno provincial, que viene sistemáticamente perdiendo elecciones, que le fue bastante mal a pesar de lo que puede decir Weretilneck. Esto es porque está ausente en lo que es la materia esencial del Estado, ¿no? Salud, educación, seguridad y bueno, los hospitales desmantelados, médicos y enfermeros que abandonan el hospital. La educación, la semana pasada de cuatro días, los chicos en Bariloche fueron un solo día a la escuela, o sea que estamos lejísimos de cumplir los 190 días; y la seguridad, bueno, basta abrir cualquier diario para ver lo que está ocurriendo en toda la provincia".

Sobre la figura de Milei, el candidato de Bullrich en Río Negro, aseguró que es solo "una ilusión, es la gran diferencia entre ilusión y esperanza. La ilusión es un toque mágico, un tiro al vacío, pero no hay nada atrás. Vemos un discurso pre-13 de agosto y un post 13 de agosto. Antes era voy a cerrar el banco, voy a dolarizar y ahora ´bueno, estas son reformas de segunda generación, de tercera generación´. Cuando habla por ejemplo, de la derogación mediante un plebiscito de la ley de interrupción del embarazo. La Constitución prohíbe los plebiscitos en materia penal, la Constitución dice que la Argentina tiene que tener un Banco Central, que tiene que tener moneda nacional. O sea que lo que no pudo Cristina, él pretende hacerlo", dijo Capozzi.

Acerca de los votos del candidato de la libertad Avanza, remarcó que tuvo más votos en los barrios más carenciados. "Gente que vive de la seguridad pública, del transporte público, de la educación pública, de la salud pública, que él pretende o que dice que va a terminar con todo eso. Entonces este grito de desesperación de la gente es lo que preocupa".

capozzi.jpg Capozzi: "Milei es una ilusión"

Rechazo al proyecto de Unión por la Patria sobre la modificación de Ganancias

Nación enviará al Congreso el proyecto para modificar la ley de Impuesto a las Ganancias. Para Capozzi se trata de "parches" que no benefician al país.

"Nosotros estamos con que todo lo que sea parche es malo. Cuando te crean un impuesto al cheque, te dicen que es de emergencia y lleva 20 años. El impuesto a las ganancias también era un impuesto de emergencia y ahí quedó. Entonces, si queremos generar trabajo genuino, tenemos que modificar el tema de la carga impositiva, la carga previsional. ¿Cómo hacemos? No puede ser que vos quieras contratar a un empleado y en realidad si tenés a dos empleados contratados, tenés un tercero que es el Estado, que es tu empleado tonto porque pagas todas las cargas sociales por él, pero no viene a trabajar".

Capozzi aseguró que hay que general trabajo desde los planes sociales, "incorporando a 1.900.000 potenciales trabajadores que hoy cobran planes sociales. Hoy querés contratar a alguien y te dice no, no me blanquees porque pierdo el plan. No, es al revés. Seguís cobrando el plan, pero durante cierto tiempo. Y el empleador que toma, alguien que está cobrando un beneficio, no paga cargas y contribuciones por el mismo plazo y lo va capacitando".Además, aseguró que "El 95% de las empresas en la Argentina, son 650.000, son PYMEs o micro PYMEs. Si incorpora un trabajador cada una de esas empresas se acaba la desocupación".