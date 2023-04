El Tucu López, desesperado por el perdón de Sabrina Rojas

Sin vueltas y dispuesto a recuperar a la mujer de su vida, Tucu López habló de la ruptura de su relación con Sabrina Rojas, reconoció que cometió un error y aseguró que sigue muy enamorado de la actriz. “Sabrina me dio lo mejor que tuve en mi vida: me dio una relación hermosa y me dio una familia”, explicó el conductor en una charla con Intrusos.