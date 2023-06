El renacer de las pizzas de masa italiana, con productos argentinos

“Lo que yo aprendí era en base a harinas e ingredientes que acá no hay o bien son muy caros. Por ejemplo, una bolsa grande de harina de la que me pedía sale hoy 25 mil pesos. ¿Cuánto hay que cobran las pizzas para que sea rentable el negocio? Entonces empecé a experimentar de a poco fui elaborando mi propia receta y tips, pero con los ingredientes que se consiguen acá. Fue todo un trabajo, de mucho tiempo”, contó José respecto de las peculiaridades de su producto.

Quiero-Pizza01.jpg Anahí Cárdena

En cuanto a su salsa, Rosa, mamá de José y también propietaria del local, explicó tienen un proveedor de salsa pomodoro, la cual prácticamente tiene el sabor de las que se preparan en Italia.

Sobre el horno, José relató que las pizzas tienen que cocinarse a 400°C (aproximadamente 90 segundos) y esa temperatura se controla constantemente. De esta forma, se consigue una preparación muy blanda (la cual puede ser comida muy fácilmente por los niños), pero con un cierta crocantes en sus bordes.

niña-quiro-pizza.jpg Magnoli, nieta de Rosa, y la inspiración de una de las pizzas de la casa.

“Si bien es cierto que nosotros arrancamos con la pizzería porque no teníamos trabajo, previo a hacerlo analizamos realmente que producto queríamos vender, algo que sea innovador. Acá muchos hacen pizzas de masa madre, y fue ahí que se me ocurrió lo de probar el estilo napolitano, y me empecé a capacitar”, expresó.

Tras todo el episodio sufrido con el hackeado, el cual los dejó completamente dolidos, no sólo por el faltante de dinero sino por la cuestión anímica, José manifestó que pensó en cerrar, pero dado que aún tiene 6 meses de contrato de alquiler, sueña con que la pizzería vuelva a posicionarse como una de las mejores de la ciudad.

Quiero-Pizza21.jpg Anahí Cárdena

De esta forma, además de apostar por vender sus clásicas pizzas todas las noches (para lo que cual renovaron su carta), José habló de su gran anhelo de explotar al máximo su idea de pizzas ultracongeladas, con la intensión de poder distribuirlas en distintos puntos de la región.

“Hoy nos están pidiendo pizzas ultracongeladas desde Neuquén, Rincón de los Sauces, Bariloche, como así también de otras provincias. También en su momento desde Las Grutas estuvieron interesados. La idea siempre fue poder abastecer tanto a pizzerías, como a comercios y kioskos 24 horas, para que las personas puedan adquirir fácilmente el producto”, señaló.

Quiero-Pizza17.jpg Anahí Cárdena

Sin embargo, el gran problema de ese proyecto radica en el transporte, como así también el lugar para fabricar las pizzas, ya que en caso de querer convertirse en una fábrica de pizzas, tiene que elaborarlas en un local aprobado por Senasa. “Nuestra idea es poder trabajar en eso, pero todo depende de lo que ocurra en los próximo seis meses”, contó José.

Quienes quieran comprar las pizzas estilo napolitano de Quiro Pizzas pueden hacerlo en Naciones Unidas 536, o bien llamando al teléfono 02995 68-6131 (dado el hackeo de redes, en los próximos días volverán a operar con Toque y Pedidos Ya).