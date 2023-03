El PSG sufrió una dura derrota y Messi se fue silbado

gol rennes 2-0 psg

El presente del rosarino, que en horas viajará a la Argentina para disputar los amistosos de la Selección y celebrar la consagración en la Copa del Mundo, está lejos del soñado en Francia y su futuro es una incógnita.

En la antesala del partido de este domingo, el entrenador Christophe Galtier puso en duda la continuidad de Messi al ser consultado por las negociaciones por la renovación.

"No sé qué va a pasar. Sí sé que Leo está en conversaciones, pero no puedo decir en qué tono. La voluntad de todos es que esté. En cuanto al equipo, lo veo enfocado en lo que viene, en los once partidos que nos quedan por jugar para lograr el objetivo de volver a ganar el título de liga. Si seguirá o no la próxima temporada tiene que ver con su deseo", señaló el DT.

Además, el técnico agregó que "la gente lo está discutiendo y ha recibido críticas", pero sostuvo que el argentino "está feliz en el vestuario".