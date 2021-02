El Pollo Álvarez y un incómodo momento en vivo

Por la pronta llegada de un nuevo magazine a cargo de Mariana Fabbiani, la continuidad de Nosotros a la mañana en la programación de canal Trece no está asegurada. Además, Los ángeles de la mañana tendrá un nuevo horario en la grilla. Justamente, ante esos cambios, el Pollo Álvarez se mostró incomodo cuando una televidente le preguntó por el futuro del ciclo que conduce.

“Le quería decir al Pollito que me encanta su programa, que no quiero que lo levanten, que siga”, lanzó la mujer, que parece haber estado atenta a los rumores que no dejan de circular desde que se conoció que habrá cambios en las mañanas del canal del sol.