El plantel de Cipo hizo la tarea en el receso de verano

Cipolletti cierra hoy la primera semana de entrenamientos y desde el cuerpo técnico hay satisfacción porque los jugadores hicieron la “tarea” en el receso. Así, el lunes, cuando inicie la semana más intensa de la pretemporada, todo el plantel estará a disposición del preparador físico Cristian Bravo.

“Los jugadores llegaron bien, cumplieron con lo que habíamos marcado para el receso, que por suerte no fue tan largo. En líneas generales llegaron bien”, expresó Bravo, tras el tercer día de evaluaciones y entrenamientos en La Visera de Cemento.

Antes de quedar licenciados, los futbolistas del equipo de Henry Homann recibieron una rutina para mantener el ritmo en sus lugares de origen durante las fiestas de fin de año. El Albinegro tendrá dos semanas de preparación, antes del debut frente a Deportivo Madryn por la fase preliminar de la Copa Argentina y a la semana siguiente, y dos antes de comenzar a disputar la segunda etapa del Federal A, en la zona campeonato. Villa Mitre será el primer rival. Curiosamente, Cipo comenzará el 2017 enfrentando a los dos equipos, rivales de la zona patagónica, a quienes enfrentó siete veces el año pasado (tres en el torneo de Transición y cuatro en el segundo semestre, ya jugando la temporada 2016/2017).

Este lunes, el plantel (con dos baja y dos altas) iniciará la jornada en doble turno y quedará concentrado en el hostel del club. Será la parte más intensa de la preparación, ya que la semana siguiente comenzará la previa y puesta a punto para el cruce de ida ante los chubutenses. No habría partidos amistosos en la pretemporada, ya que el tiempo de preparación es escaso.

El conjunto de Henry Homann comenzó el 2017 con las bajas de Matías Sosa y Cristian Taborda. El crack neuquino emigró al fútbol brasileño y el delantero santafesino tendría destino internacional. Cipo apostó a poblar la ofensiva y trajo dos atacantes de experiencia, completando los dos cupos que ofrece la categoría, para reforzarse durante el receso.

Los refuerzos

Los refuerzos albinegros Juan Pablo “Oso” Pereyra (ex Colegiales) y Lucas “Tecla” Farías (ex Gimnasia de Mendoza) se sumaron más tarde, pero Bravo aseguró que van a llegar al lunes a la altura del resto del plantel. “Todavía estamos con algunas evaluaciones con ellos, pero lo importante es que no traen ninguna molestia, vinieron sin ningún problema para empezar a trabajar enseguida”, sostuvo el profesor albinegro.

“Además, los dos terminaron jugando en sus equipos, así que cerraron el año de la misma forma que los demás jugadores del equipo”, indicó.

Cipolletti entrenará hoy y mañana tendrá una jornada de descanso. El lunes iniciará la semana de doble turno hasta el sábado siguiente. “Por suerte o por trabajo, están todos para empezar la semana entrenando a la par”, aseguró Bravo.

Federal C

Midolini será refuerzo decano

El defensor Agustín Midolini se sumará a Pacífico para jugar el Torneo Federal C. La idea del cuerpo técnico es darles competencia a los jugadores que no sumaron suficientes minutos el año pasado. El defensor central se incorporará al último campeón de la Copa Neuquén, que compartirá la subzona 5 del norte de la Patagonia, junto a Centenario (dirigido por Cristian “Bruja” Martínez), Alianza de Cutral Co (que descendió dos categorías en los dos últimos años) y Maronese.

El Albinegro no descarta ceder a préstamo a otro jugador; en tanto, el resto el plantel quedará concentrado este lunes. “Todos los jugadores que están con nosotros van a concentrar, salvo Midolini que va a ir a préstamo y alguno más que se pueda dar sobre la hora. Contamos con todos”, dijo Cristian Bravo, preparador físico de Cipo.

Alvarado comenzó la pretemporada a puertas cerradas

Alvarado comenzó la pretemporada tras el violento inicio del tercer ciclo de Gustavo Noto en la dirección técnica, en la que fue herido de bala un simpatizante en una disputa interna de la barra brava.

Con la presencia de los dos refuerzos Franco Cáseres y Emanuel Urquiza, el conjunto azul entrenó en Villa Deportiva, ubicada en la Ruta 88 de Mar del Plata. Noto, junto a su cuerpo técnico, ya comenzó a diagramar el equipo de cara al Nonagonal Sur en busca del ascenso al Nacional B.

Si bien el primer partido será el 29 de enero frente a Agropecuario de Carlos Casares, una semana antes deberá medirse contra Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la Copa Argentina en condición de visitante. El partido de vuelta se jugará en el estadio José María Minella el 1 de febrero.

En tanto, César Córdoba, de 39 años, aún permanece internado en el Hospital Interzonal, producto del tiro en el abdomen que recibió hace cuatro días. Su parte médico es reservado, pero se encuentra fuera de peligro, según aseguró puntonoticias.com.

Pablo Mirón, el presidente de Alvarado, habló ayer y sintetizó el malestar institucional. “Nos bajaron de un hondazo”, afirmó.

“Jamás estuvo en duda su continuidad”

Desde la dirigencia del Club Cipolletti negaron que la continuidad del defensor Marcos Lamolla caminara sobre la cornisa. El central de Pergamino tiene contrato hasta junio.

“Jamás estuvo en duda su continuidad”, aseguró el vicepresidente Gonzalo Romero, quien además descartó una renegociación de su contrato y explicó: “Él tiene contrato hasta junio, no como el Mono Taborda que tenía una cláusula que podía irse si había una oferta superadora”.

Lamolla es uno de los jugadores con más tiempo vistiendo la casaca albinegra, dentro del plantel, y pieza clave para Henry Homann.

Respecto de la desvinculación de Taborda, el dirigente indicó que el delantero les había comunicado, antes de las fiestas de fin de año, que podía seguir su carrera en otro club y en consecuencia, fueron por Juan Pablo Pereyra.