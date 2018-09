El momento paranormal que se vivió en Podemos Hablar

Embed

“Tengo mi propia historia con el padre de Malena. Es especial. Él fue la primera persona que llamé para trabajar. Llamé tanto que… uy… se cortó”, se interrumpió a si mismo Andy, cuando se apagaron algunas de las luces del estudio.

“Un beso Jorge. No quiere que cuente esto, no lo contamos”, bromeó Kusnetzoff, mientras Nicole Neumann, el Chino Leunis, Abel Ayala, Gastón Soffritti, Kany Garcia, y la propia Malena se mostraban sorprendidos por lo que estaba pasando. “Me impresiona un poco”, atinó a decir la hija de Ginzburg, mientras que Nicole le consultó si en alguna otra oportunidad le había pasado algo así, a lo que la humorista contestó con un rotundo no.

