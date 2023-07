El momento escatológico de Migue Granados en pleno programa

Sin embargo, en presencia de Marta y Felipe Fort el conductor tuvo un increíble fallido que lo avergonzó al punto de que lo puso colorado y no tuvo mayor opción que revelar qué fue lo que le ocurrió al aire.

Vinieron MARTA Y FELIPE FORT y aprendimos a APAGAR un FUEGO | Soñé que Volaba | COMPLETO 4/7

Se debe a que el conductor se puso a cocinar hamburguesas en medio de su programa, el cual se emite de 10 a 13. luego de desayunar una de estas tuvo un insólito accidente escatológico que sufrieron sus compañeros, ya que la situación fue vergonzosa para todos.

Sucede que, en medio de una conversación, un compañero de los hermanos Fort ingresó para dar una opinión sobre el tema que estaban debatiendo. En ese momento, el conductor no tuvo más remedio que exponer lo que le ocurrió comentándoselo en voz alta a su productor: “Lucas, me re ca...”.

Entre sorprendido y tentado por la situación, el productor Lucas Fridman lo miró y Migue Granados detalló la crítica situación que estaba atravesando: “Creo que me ca... con caca, Lucas ¡Ay Lucas, me ca... con caca!”. A lo que Sofi Morandi, su compañera, no pudo creer la situación: “Es mentira, Miguel. Decime que es mentira”.

En este contexto, el conductor comenzó a tentarse de risa y a ponerse sumamente colorado. Por su parte, su productor estaba en sintonía y le respondió a Sofi Morandi: “Obvio que es verdad. Lo conozco hace 15 años. Obvio que es verdad”. Sin comprender la situación, la actriz lanzó: “Que hijo de p...”.

Algo más calmado de la tentación, el productor consultó: “¿Qué hago, boludo? ¿Mando una tanda?”. Como si esto fuera poco, Migue Granados se lamentó por el color de su pantalón: “Aparte short blanco. El de los (Golden State) Warriors suplente”.