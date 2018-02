El joven que mató a un nene de 3 años fue imputado por homicidio culposo

Se trata de Kevin Natalini de 21 años domiciliado en Stefenelli.

"Yo trabajo con criterio y objetividad, no puedo tomar decisiones en cuanto a la opinión de la gente. Yo no solicité la prisión preventiva, porque la misma ley procesal no me lo permite. Pero basándome en mi responsabilidad funcional, debo tomar los recaudos necesarios para que el imputado continúe a disposición de la Justicia, por ello la libertad que se le concedió fue bajo una medida de caución personal", explicó Garrido en diálogo con LU19 La Voz del Comahue.

Además, remarcó que lo único que faltaría sería un par de entrevistas y luego proceder al juicio. "No tengo duda que será condenado, faltaría determinar qué tipo de condena se le aplica", concluyó.

