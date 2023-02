El Indio Solari no volverá a los escenarios: "No tengo ganas de seguir"

El mítico exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos "El Indio" Solari, a los 74 años, anunció este jueves su decisión de no volver a los escenarios debido a la enfermedad que atraviesa.

"Ya no tengo ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, expresó "El Indio" en diálogo con Mariskal Romero, en el programa "Mariskal Rock", de FM Rock and Pop.